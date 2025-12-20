Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel am Sonntag in Heidenheim wohl auf Joshua Kimmich verzichten.

Bayern München geht mit personellen Problemen und "wahrscheinlich" ohne Joshua Kimmich in den Jahresabschluss beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker). Kimmich werde es wohl nicht schaffen, sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag.

Der DFB-Kapitän leide noch immer an der Blessur am Sprunggelenk, die er sich im November im Einsatz mit der Nationalmannschaft zugezogen hatte.