Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern in Heidenheim "wahrscheinlich" ohne Joshua Kimmich
- Aktualisiert: 20.12.2025
- 11:10 Uhr
- SID
Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel am Sonntag in Heidenheim wohl auf Joshua Kimmich verzichten.
Bayern München geht mit personellen Problemen und "wahrscheinlich" ohne Joshua Kimmich in den Jahresabschluss beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker). Kimmich werde es wohl nicht schaffen, sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag.
Der DFB-Kapitän leide noch immer an der Blessur am Sprunggelenk, die er sich im November im Einsatz mit der Nationalmannschaft zugezogen hatte.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
"Wir hatten schon so viele Spiele, irgendwann ist der Schmerz zu viel. Er konnte nicht trainieren diese Woche, hat über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht", sagte Kompany, der Kimmich im Januar "wieder normal" zurückerwartet.
Diaz nach Sperre wieder dabei
Neben dem Mittelfeldboss fallen Manuel Neuer (Oberschenkel), Konrad Laimer (Gelbsperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Sacha Boey (krank) aus. Auch Jamal Musiala fehlt noch.
Michael Olise ist nach seiner Augen-OP laut Kompany "okay" und dabei. Auch auf Luis Díaz kann er nach dessen Gelbsperre wieder zurückgreifen.