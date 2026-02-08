DFB-Pokal live auf joyn
DFB-Pokal: FC Bayern München erwartet Probleme wegen Streik
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 21:38 Uhr
- SID
Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erwartet wegen des Streiks im öffentlichen Nahverkehr für das Pokal-Viertelfinale des Rekordmeisters gegen RB Leipzig erhebliche Probleme.
Vorstandvorsitzender Jan-Christian Dreesen wollte am Sonntag nach dem 5:1 in der Liga des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim nicht einmal eine Verlegung der Partie am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) gänzlich ausschließen.
Dreesen sprach durch den angekündigten ÖPNV-Streik von einer "Sondersituation. Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren", sagte er und kündigte für Montag weitere Gespräche mit der Polizei, der Stadt und der MVG an. Danach werde man "mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind, das Spiel durchzuführen".
An - und Abfahrt zur Allianz Arena würden auf jeden Fall "zu einer Herausforderung", so der Bayern-Boss. Man könne den Nahverkehr "nicht ersetzen. Wir müssen schauen, ob wir gemeinsam, MVG und der FC Bayern, zumindest Linderung schaffen."
Verlegung noch nicht vom Tisch
Bei der Frage nach einer Verlegung, meinte Dreesen: "Wir haben die Entscheidung noch nicht gefällt. Wir werden das morgen miteinander besprechen. Und wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen - weil die Ersatzmöglichkeiten sind auch sehr überschaubar."
Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt
Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.
20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal
18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League
16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A
15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga
12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A
10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League
9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League
8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League
7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League
6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League
5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League
4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1
3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga
2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga
1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga
Laut Dreesen reisen rund 30.000 Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion.