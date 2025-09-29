Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge lobt Cheftrainer Vincent Kompany und bricht eine Lanze für Uli Hoeneß.

Der langjährige Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat die Entwicklung des FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany in höchsten Tönen gelobt. Kompany habe den Teamspirit "zurückgebracht" und die Mannschaft "wieder zu einer Einheit geformt", sagte der 70-Jährige in der Sendung "Blickpunkt Sport" des "Bayerischen Rundfunks".

"Das Ergebnis ist jetzt, dass die Mannschaft wirklich toll funktioniert. Und der Trainer, das muss man klar und deutlich sagen, ist da der Spiritus Rektor, der macht einen tollen Job."