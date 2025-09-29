Anzeige
FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge lobt Vincent Kompany und bricht Lanze für Uli Hoeneß

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 07:58 Uhr
  • SID

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge lobt Cheftrainer Vincent Kompany und bricht eine Lanze für Uli Hoeneß.

Der langjährige Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat die Entwicklung des FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany in höchsten Tönen gelobt. Kompany habe den Teamspirit "zurückgebracht" und die Mannschaft "wieder zu einer Einheit geformt", sagte der 70-Jährige in der Sendung "Blickpunkt Sport" des "Bayerischen Rundfunks".

"Das Ergebnis ist jetzt, dass die Mannschaft wirklich toll funktioniert. Und der Trainer, das muss man klar und deutlich sagen, ist da der Spiritus Rektor, der macht einen tollen Job."

Ein Sonderlob verteilte Rummenigge, der wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch dem Aufsichtsrat der Münchner angehört, an Torjäger Harry Kane. "Er ist nicht nur ein toller Spieler auf dem Platz, sondern er ist auch im privaten ein ganz angenehmer Mensch. Der ist kein arroganter Typ, der keine Autogramme gibt oder sich für keine Selfies zur Verfügung stellt. Er macht alles. Ein ganz netter, sympathischer Bursche noch nebenbei."

Rummenigge betont Bedeutung von Hoeneß

Rummenigge brach erneut auch eine Lanze für "meinen Freund" Hoeneß, der mit seinen Aussagen immer wieder für Aufregung sorgt. "Ich hab das auch jetzt ein paar Mal gesagt: Der FC Bayern muss sich glücklich schätzen, dass Uli Hoeneß noch da ist, und der Verein braucht eher mehr als weniger Uli Hoeneß, weil er ist ein Garant dafür, dass dieser Verein auch, ich sage mal, nicht einschläft und sich dann mit Erfolgen ausruht, sondern weitermacht."

