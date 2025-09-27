Paphos FC vs. FC Bayern München: Champions League im TV, Livestream und Ticker

Der FC Bayern München muss zu seinem ersten Auswärtsspiel in der Champions League gegen den klaren Underdog Paphos FC in Zypern ran.

Mit einem Kaderwert von nur 25 Millionen Euro ist Paphos FC nicht nur die kleinste Mannschaft in der Gruppe, sondern auch der klare Underdog in jedem Spiel der Champions League und auch so gegen den FC Bayern.

Für den Verein ist es das zweite Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Im Auftaktspiel gegen Olympiacos Piräus konnte Paphos direkt einen Punkt holen.

Einen großen Namen haben sie dennoch in ihren Reihen: den 38-jährigen David Luiz. Der erfahrene brasilianische Innenverteidiger hielt die Abwehr im ersten Champions-League-Spiel zusammen und sorgte dafür, dass die Mannschaft zu null spielte.

Die Bayern befinden sich aktuell in absoluter Topform. Das Team von Trainer Kompany legte einen Traumstart hin – den besten in der Vereinsgeschichte. Trotz anfänglicher Bedenken läuft bisher alles nach Plan. Nun müssen die Bayern nach Zypern reisen, um das Spiel gegen Paphos zu gewinnen.