FC Bayern - Leon Goretzka: Max Eberl über Ausbootung von Bayern-Star - "Gehört dazu"

Beim fulminanten 6:1-Erfolg des FC Bayern München bei Aufsteiger Holstein Kiel stand Leon Goretzka nicht mal im Kader. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach der Partie zur Ausbootung des Routiniers.

von Daniel Kugler

Wortwörtlich ab der ersten Sekunde überrannte der FC Bayern München Aufsteiger Holstein Kiel und feierte am 3. Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison einen ungefährdeten und nicht zu hoch ausgefallenen 6:1-Erfolg.

Während seine Mitspieler ein offensives Feuerwerk abbrannten, stand Leon Goretzka jedoch nicht einmal im Spieltagskader des Rekordmeisters. Am Tag nach dem Kantersieg äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zu Gast im "Sport1 Doppelpass" erneut zur Causa Goretzka : "Von der Ausgangslage her hat er es am schwersten".

Eberl deutete gleichzeitig aber auch die Verkaufsproblematik an: "Es sind Verträge da, die gut dotiert sind. Und da gibt es nicht so viele Käufer von Bayern München - der Kreis der Vereine ist sehr sehr klein. Und die Vereine, die es könnten, schauen mittlerweile auch ganz genau hin."

Der Mittelfeldmotor steht noch bis 2026 in München unter Vertrag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Goretzka bei den Bayern zwischen 16 und 18 Millionen Euro pro Saison verdienen.