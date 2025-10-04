Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern: Luis Diaz erzielt drittschnellstes Bundesliga-Tor der Münchner
- Veröffentlicht: 04.10.2025
- 19:45 Uhr
- ran.de
Bayern Münchens Luis Diaz hat beim Auftritt des Rekordmeisters in Frankfurt eines der schnellsten Tore der Klubgeschichte erzielt.
Der FC Bayern München hat am Samstagabend beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (3:0) schon früh die Weichen gestellt.
Neuzugang Luis Diaz erzielte bereits nach 14 Sekunden den Führungstreffer für die Gäste im Deutsche Bank Park von Frankfurt. Damit sorgte der Kolumbianer für eines der schnellsten Bayern-Tore der Bundesliga-Geschichte.
In Reihen des Rekordmeisters waren im deutschen Fußball-Oberhaus nur Giovane Elber (elf Sekunden) und Lothar Matthäus (13 Sekunden) noch früher als Torschützen erfolgreich.
Elber traf am 31. Januar 1998 in der Bundesliga-Begegnung gegen den Hamburger SV, Matthäus am 26. April 1986 gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach.
Schnellstes Bundesliga-Tor fiel nach neun Sekunden
Betrachtet man das Diaz-Tore im Kontext der gesamten Bundesliga-Historie, schafft er es mit seinem Blitztor in Frankfurt allerdings nur knapp in die Top 10.
Die beiden bislang schnellsten Bundesliga-Treffer fielen bereits jeweils nach neun Sekunden, erzielt von Kevin Volland (für 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern im August 2015) und Karim Bellarabi (für Bayer Leverkusen beim Auswärtsspiel in Dortmund im August 2014).
Das schnellste Bayern-Tor der Vereinshistorie fiel hingegen in der Champions League. Am 7. März 2007 traf der Niederländer Roy Makaay bereits nach 10,12 Sekunden zum 1:0 gegen Real Madrid. Damit ist es bis heute der schnellste Treffer in der Geschichte der Königsklasse.
Harry Kane stellt Rekord auf
Doch das Tor zum 1:0 war nicht der einzige historische Moment in diesem Spiel. Harry Kane trug sich mit seinem Treffer zum 2:0 ebenfalls in die Geschichtsbücher ein, denn er ist damit der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der nach sechs Spieltagen elf Tore auf dem Konto hat.
Zudem feierten die Bayern den zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel der Saison - so gut startete der Rekordmeister noch nie in eine Spielzeit.