Elber traf am 31. Januar 1998 in der Bundesliga-Begegnung gegen den Hamburger SV, Matthäus am 26. April 1986 gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach.

Schnellstes Bundesliga-Tor fiel nach neun Sekunden Betrachtet man das Diaz-Tore im Kontext der gesamten Bundesliga-Historie, schafft er es mit seinem Blitztor in Frankfurt allerdings nur knapp in die Top 10. Die beiden bislang schnellsten Bundesliga-Treffer fielen bereits jeweils nach neun Sekunden, erzielt von Kevin Volland (für 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern im August 2015) und Karim Bellarabi (für Bayer Leverkusen beim Auswärtsspiel in Dortmund im August 2014).

Das schnellste Bayern-Tor der Vereinshistorie fiel hingegen in der Champions League. Am 7. März 2007 traf der Niederländer Roy Makaay bereits nach 10,12 Sekunden zum 1:0 gegen Real Madrid. Damit ist es bis heute der schnellste Treffer in der Geschichte der Königsklasse.