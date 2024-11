FC Bayern: Mathys Tel vor möglicher Leihe - drei Bundesligisten als Option

Beim FC Bayern tut sich Mathys Tel aktuell schwer. Wird der Stürmer innerhalb der Bundesliga verliehen? Schwierige Situation für Mathys Tel. Der Stürmer ist unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany zumeist außen vor. Nachdem er in den vorherigen acht Pflichtspielen nur 43 Minuten auf dem Platz stand, durfte er zumindest im DFB-Pokal gegen Mainz eine Halbzeit lang spielen. Gefahr konnte er dabei nicht ausstrahlen. Der junge Franzose wartet in der laufenden Spielzeit noch auf seine erste Torbeteiligung – und das, obwohl die Bayern in den nationalen Wettbewerben im Schnitt 3,7 Tore pro Spiel erzielen. "Man merkt, dass Mathys gerade nicht das Selbstvertrauen hat, das andere Spieler haben", erklärte Sportvorstand Max Eberl dazu nach dem Sieg in Mainz. "Aber er ist bemüht, er will, er schmeißt sich rein. Das ist das, was wir sehen wollen. Das andere wird dann kommen." Die Frage ist nur wann? Und auch wo?

Laut "Sportbild" sind Klub und Spieler inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem beide Seiten glauben, dass ein Leihgeschäft in der aktuellen Situation eine gute Option sein könnte.

