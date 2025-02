Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München) zur Personalie Joshua Kimmich: "Es wird viel spekuliert. Ich habe mich nicht zu irgendwelchen Zwischenständen geäußert. Das mache ich jetzt genauso wenig, weil sich das nicht gehört. Wir wissen, was wir aneinander haben, wir gehen sehr respektvoll miteinander um und wir sprechen miteinander. Es steht generell kein Spieler über dem Verein. Wenn sich ein Spieler anders entscheidet, dann entscheidet er sich anders und dann wird es auch beim FC Bayern weitergehen. Ich glaube, dass hier großartige Spieler waren, die auch irgendwann den Verein verlassen mussten, weil man sich nicht geeinigt hat. Dennoch ging es immer wieder weiter. Aber an dem Punkt sind wir nicht, das war nur ganz allgemein gesprochen."

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München) zur Personalie Joshua Kimmich: "Ich habe keines bekommen (Angebot von Arsenal für Kimmich). Es wird so viel spekuliert, geschrieben und berichtet. Wir haben nie irgendeine Wasserstandsmeldung abgegeben über den Stand der Vertragsverhandlungen. Das werden wir auch jetzt nicht machen. Ich kann nur betonen, dass wir wirklich die letzten Monate mit dem Jo richtig gute und faire Gespräche geführt haben, und das werden wir auch weiterhin machen. Es wird sehr zeitnah eine Entscheidung geben. Aber wir kommentieren jetzt nichts, was berichtet wird. Wir sind mit dem Jo in direkten Gesprächen, und das ist das Wichtigste."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Das war heute in Topspiel. Auswärts in Stuttgart ist es nie einfach, als Spieler habe ich hier nie gewonnen. In der ersten Halbzeit war Stuttgart besser als wir, aber wir sind nach der vergebenen Chance von Musiala gewachsen und in der zweiten Halbzeit waren wir dann eigentlich sehr oft gefährlich. Am Ende haben wir die Führung stark verteidigt mit Harry Kane und der Grätsche von Michael Olise. In diesen Szenen haben wir viel Charakter gezeigt, den man braucht, um etwas zu gewinnen."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Es war heute ein hartes Stück Arbeit, wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Aber wir sind ruhig geblieben, hatten unsere Momente auch schon in der ersten Halbzeit. Nach der Pause haben wir es dann viel besser hinbekommen, die zweiten Bälle zu erwischen. Dadurch sind wir dann besser in die Partie gekommen und haben am Ende verdient gewonnen."

Alexander Nübel (VfB Stuttgart): "Mein Ball vor dem zweiten Gegentor auf Angelo Stiller ist zu riskant in der Situation. Leon Goretzka presst sehr gut. Dann nehme ich das natürlich mit auf meine Kappe. Das ist unser Style, wir wollen so spielen, das ging dieses Mal nicht gut, wir haben zu viele Fehler gemacht und dann verlierst du am Ende das Spiel."