Der FC Bayern beendet den schwierigen Februar mit einem womöglich titelentscheidenden Sieg in Stuttgart. Die Noten und Einzelkritiken zu beiden Teams. Von Martin Volkmar und Tobias Wiltschek Der FC Bayern baut durch den 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart seine Tabellenführung zumindest vorerst auf elf Punkte aus. Die Gastgeber gingen durch ein Traumtor von Angelo Stiller in Führung, die Bayern glichen nach einem blitzgescheiten Pass von Leroy Sane durch einen überlegten Abschluss von Michael Olise kurz vor der Pause aus. Leon Goretzka drehte nach gut einer Stunde das Spiel für die Bayern komplett - und Kingsley Coman machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. ran hat die Spieler des VfB und die des FC Bayern benotet.

Alexander Nübel Macht sich seine Leistung selbst mit dem riskanten Pass auf Stiller vor dem zweiten Gegentor zunichte. Darf sich davor erst nach 16 Minuten erstmals auszeichnen und hält den Flachschuss von Olise sicher. Auch beim Freistoß von Sane auf dem Posten. Beim ersten Gegentor von Olise ist er noch machtlos. Will beim 3:1 durch Coman nach dem Vagnoman-Patzer noch retten, was nicht mehr zu retten ist. ran-Note: 4

Josha Vagnoman Ersetzt den verletzten Leonidas Stergiou rechts hinten und vergibt vorne die erste dicke VfB-Chance nach einem Missverständnis zwischen Sane und Davies. Bereitet die Führung durch Stiller vor, hinten aber zuweilen nicht stabil genug und kurz vor Schluss mit dem entscheidenden Patzer beim 3:1. ran-Note: 4

Finn Jeltsch Steht nach seinem Wechsel aus Nürnberg schon zum zweiten Mal in der Startelf. Holt sich erstmal mit einfachen Pässen Sicherheit. Die Abstimmung mit seinen Mitspielern ist zwar noch ausbaufähig. Seine Grätsche gegen Sane dafür erste Sahne. Hebt vor dem Olise-Tor das Abseits auf. ran-Note: 3

Jeff Chabot In der ersten Halbzeit nicht sonderlich oft vor Probleme gestellt. Wirkt aber recht hüftsteif, wenn die Bayern-Flitzer zum Dribbling gegen ihn ansetzen. Muss in der 70. Minute seinen Posten für Roman Hendriks räumen. ran-Note: 4

Maximilian Mittelstädt Ist früh am ersten gefährlichen Vorstoß des VfB beteiligt, seine Hereingabe aber ist zu ungenau. Ansonsten bis zur Pause ohne großen Vorwärtsdrang, weil er von Olise meist zu Abwehrarbeiten gezwungen wird. Seine Probleme mit dem Franzosen halten auch in der zweiten Hälfte an. ran-Note: 4

Atakan Karazor Zieht gewohnt souverän die Fäden beim VfB und ist auch als Abräumer meist zur Stelle, wenn es gefährlich wird. Kann aber in der zweiten Halbzeit dem Spiel seiner Mannschaft nicht mehr den nötigen Druck verleihen und wird in der Schlussphase für Ermedin Demirovic ausgewechselt. ran-Note: 3

Angelo Stiller Sorgt zusammen mit Karazor für ein leichtes Übergewicht des VfB im Mittelfeld und bringt sein Team mit einem Traumtor in Führung. Allerdings ist er vor dem zweiten Gegentor, als er den Ball verliert, nicht von einer gewissen Schuld freizusprechen. ran-Note: 3

Jamie Leweling Läuft als Offensivspieler auch erstaunlich oft zurück und treibt das Spiel aus der eigenen Hälfte an. Dennoch offensiv zunächst wenig zu sehen, bis auf einen Fernschuss nach einer knappen halben Stunde. Insgesamt zu wenig durchschlagskräftig. Muss in der 70. Minute für Millot raus. ran-Note: 4

Deniz Undav Steht in der ersten halben Stunde im Schatten von Woltemade. Hat dann aber die Chance zum 1:0 und trifft nur den rechten Pfosten. Auch in der zweiten Halbzeit nah an einem Tor dran. Aber wieder einmal ohne Fortune im Abschluss. ran-Note: 3

Chris Führich Sorgt zunächst auf seiner linken Seite für viel Dampf und kombiniert teilweise sehenswert mit Woltemade. Nach 20 Minuten aber lässt sein Offensivdrang nach. So richtig wieder findet er ihn auch nach der Pause nicht mehr. Macht in der 81. Minute für Bruun Larsen Platz. ran-Note: 4

Nick Woltemade In vorderster Linie erster Verteidiger seiner Mannschaft. Lässt seine Geschmeidigkeit und Gefährlichkeit ein ums andere Mal aufblitzen und ist bei Standards auch hinten ab und an zur Stelle. Zu einem Torerfolg reicht es aber nicht. ran-Note: 3

Einwechselspieler Stuttgart Roman Hendriks (ab der 70. Minute für Jeff Chabot): Unterstützt in der Verteidigung den jungen Jeltsch. Mehr als solide ist sein Einsatz aber nicht. ran-Note: 3 Enzo Millot (ab der 70. Minute für Jamie Leweling): Fügt sich kurz nach seiner Einwechslung mit einer guten Torchance ein. ran-Note: 3 Jacob Bruun Larsen (ab der 81. Minute für Chris Führich): Konnte sich in seiner Einsatzzeit nicht mehr entscheidend in Szene setzen. ran-Note: Ohne Bewertung. Ermedin Demirovic (ab der 81. Minute für Atakan Karazor): Soll in den letzten Minuten noch für den Ausgleich, schafft es aber nicht. ran-Note: Ohne Bewertung.

Manuel Neuer Durch sein 521. Bundesligaspiel ist der Kapitän nun alleiniger Achter der ewigen Bestenliste. Von Beginn an unter ungewohntem Druck. Sicher bei Vagnomans schwachem Schuss (6.) und Undavs Kopfball (45.), aber mit Problemen bei Führichs Ecke (18.). Bei Stillers Traumtor zum 0:1 chancenlos (34.). Nach der Pause stark im 1:1 gegen Undav, der aber auch im Abseits stand (52.). Danach weit weniger unter Beschuss. ran-Note: 3

Konrad Laimer Nach Boeys Ausfall erhält der Österreicher rechts hinten den Vorzug vor Stanisic. Ist wie Davies auf der Gegenseite defensiv gebunden, auch wenn er sich immer wieder versucht, nach vorne einzuschalten. Hat gegen die agile Stuttgarter Offensive zu kämpfen und muss sich immer wieder mit Fouls behelfen. Aber über seine Seite kommen kaum gefährliche Angriffe. Geht nach 76 Minuten für Stanisic runter. ran-Note: 3

Minjae-Kim Der Südkoreaner ist seit Wochen angeschlagen, beißt sich aber durch. Hat jedoch Schwierigkeiten gegen den aggressiven Gastgeber und leistet sich einige Abspielfehler, zumal ihm Davies nicht gut hilft. Nach dem Wechsel deutlich sicherer. ran-Note: 3

Eric Dier Aufgrund der anhaltenden Probleme von Upamecano bleibt der gegen Frankfurt überzeugende Engländer in der Mannschaft. Gewohnt rustikal und kompromisslos, hat Woltemade weitgehend im Griff und damit seinen Anteil am wichtigen Erfolg. ran-Note: 2

Alphonso Davies Erstmals seit seinem Muskelfaserriss wieder in der Startelf. Gegen die rotierende VfB-Offensive stark defensiv gebunden. Dort mit einigen Problemen, lässt Vagnoman frei zum Abschluss kommen (6.) und zu viel Raum vor dessen Pass auf Torschütze Stiller. Hat zudem mehrfach das Nachsehen gegen Leweling, etwa vor Undavs Pfostenschuss (31.). In der zweiten Hälfte besser im Spiel, da die Gastgeber auch etwas nachlassen. Muss nach 86 Minuten angeschlagen runter. ran-Note: 4

Joao Palhinha Aufgrund der Erkältung von Pavlovic darf der 50-Millionen-Neuzugang erstmals seit Anfang November wieder in der Bundesliga von Beginn an ran. Agiert als Abräumer vor der Abwehr, hat dort aber vor allem in der ersten Hälfte einige Probleme, Zugriff zu bekommen. Öfter einen Schritt zu spät, wenn die Stuttgarter das Spiel schnell machen. Auch er ist nach dem Wechsel stabiler. ran-Note: 3

Leon Goretzka Im Sommer noch Verkaufskandidat, nun nach den Ausfällen von Kimmich und Pavlovic unverhofft der Chef im Mittelfeld. Hohes Laufpensum und sehr bemüht, für Ordnung zu sorgen. Gelingt ihm aber nicht immer. Nach der Pause stärker: Guter Distanzschuss nach Solo knapp vorbei (54.). Zehn Minuten später hellwach, als er Stiller nach Nübels schlechtem Zuspiel den Ball klaut und zum umjubelten 2:1 einschießt. Wird damit zum Matchwinner. ran-Note: 2

Michael Olise Der Rechtsaußen wird von Mittelstädt anfangs gut markiert, sodass weniger über seine Seite läuft als sonst. Scheitert beim ersten Mal frei vor dem Tor an Nübel (16.), die zweite Chance versenkt er aber sicher zum 1:1 (45.). Sein achtes Saisontor in der Liga. Lauert nach der Pause vor allem auf Konterchancen, bei der besten Gelegenheit wird sein Schuss gerade noch zur Ecke abgewehrt (76.). Unterstützt auch defensiv und blockt den einschussbereiten Undav kurz vor Schluss (85.). ran-Note: 2

Jamal Musiala Auch der Shootingstar hat Probleme, sich gegen die massierte Stuttgarter Gegenwehr in Szene zu setzen. Wenn er aber Platz hat, mit einigen guten Zuspielen in die Spitze. Schießt nach Sanes Pass völlig frei am Tor vorbei (22.) und scheitert nach starker Einzelaktion an Nübel (50.). Danach aber kaum noch gefährlich. ran-Note: 4

Leroy Sane Mit Licht und Schatten. Einige Fehlpässe vorne wie hinten. Leitet zudem das Gegentor ein, als er wegrutscht und dem verlorenen Ball nicht mehr nachsetzt. Auf der anderen Seite mit zwei Traumpässen auf Musiala und Olise, den dieser zum Ausgleich nutzt. Im Abschluss weniger effektiv: Einschussbereit von Jeltsch noch geblockt (26.), 22-Meter-Freistoß in Nübels Arme (44.). Macht nach 62 Minuten Platz für Coman. ran-Note: 3

Harry Kane Der Engländer ist von seinen Wadenproblemen genesen, kommt aber dennoch gegen Chabot kaum in gefährliche Situationen. Lässt sich daher fallen und bereitet Olises Großchance mit schönem Pass vor. Hilft zudem auch im eigenen Strafraum aus. Erst in der 63. Minute mit seiner ersten Chance, als er mit einem Flachschuss an Nübel scheitert. Zu wenig für einen 100-Millionen-Mann. ran-Note: 4