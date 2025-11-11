FC Bayern München: Abgang droht! Upamecano gibt Update zu möglichem Transfer

Verlässt Dayot Upamecano den FC Bayern München? Der Franzose äußert sich über die zähen Vertragsverhandlungen.

FC Bayern Münchens Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen.

"Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der Franzose der Zeitung L'Équipe.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht.