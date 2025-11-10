Vincent Kompany ist mit 16 Siegen aus den ersten 17 Spielen in diese Spielzeit gestartet. Bayern-Boss Hainer setzt große Stücke auf ihn. Klub-Präsident Herbert Hainer sieht Vincent Kompany auf den Spuren der ganz großen Trainer von Bayern München. "Ich traue ihm zu, dass er eine Ära prägen kann wie Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld oder Pep Guardiola", sagte Hainer in einem Talk bei der Münchner Abendzeitung. Der Belgier Kompany, den die Münchner im Sommer 2024 verpflichtet hatten, sei aus heutiger Sicht ein "Glücksgriff für den FC Bayern" und ein "Garant" für den aktuellen Erfolg: "Ihm gebe ich den größten Anteil". Es sei durchaus ein "mutiger Schritt unserer sportlichen Leitung" gewesen, den früheren Spieler zu verpflichten, betonte Hainer: "Denn Kompany war mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen. Dass sich das so erfolgreich entwickelt, ist eine wunderbare Geschichte."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann war damals als Bayern-Coach gehandelt worden, doch es wäre "viel zu früh gewesen, ihn zurückzuholen", sagte Hainer über Nagelsmann, den der Klub im März 2023 freigestellt hatte: "Nagelsmann wird bestimmt mal ein sehr guter Trainer, aber er braucht auch seine Erfahrung, er ist noch sehr, sehr jung. "Und die macht er jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft. Vielleicht kehrt er ja irgendwann einmal zurück zum FC Bayern."