U21-Nationalmannschaft: Mika Baur ersetzt Assan Ouedraogo für EM-Quali

Nachdem der nächste Teenager für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde, musste U21-Coach Antonio Di Salvo für Ersatz sorgen.

Als Ersatz für Assan Ouédraogo rückt Mika Baur in das Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft nach.

Wie der DFB mitteilte, wurde der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten SC Paderborn noch am Montagabend beim Team erwartet, das sich auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Malta in Fürth und vier Tage später in Georgien vorbereitet.