Fußball
U21-Nationalmannschaft: Mika Baur ersetzt Assan Ouedraogo für EM-Quali
- Aktualisiert: 10.11.2025
- 20:53 Uhr
- SID
Nachdem der nächste Teenager für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde, musste U21-Coach Antonio Di Salvo für Ersatz sorgen.
Als Ersatz für Assan Ouédraogo rückt Mika Baur in das Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft nach.
Wie der DFB mitteilte, wurde der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten SC Paderborn noch am Montagabend beim Team erwartet, das sich auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Malta in Fürth und vier Tage später in Georgien vorbereitet.
Ouédraogo (19) von RB Leipzig war von Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert worden.
DFB: Ouedraogo ersetzt Amiri
Der Bundestrainer reagierte damit auf den Ausfall des Mainzers Nadiem Amiri, der wegen Adduktorenproblemen nicht zum Treffpunkt nach Wolfsburg reiste.
Das DFB-Team spielt am Freitag in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei.
Auch interessant: DFB-Team: Julian Nagelsmann nominiert den nächsten Teenager - News zur WM-Qualifikation im Ticker