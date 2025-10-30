Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Finanzlage beim Rekordmeister wohl besser als angenommen

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 10:34 Uhr
  • SID

Sportlich könnte es für den FC Bayern München besser kaum laufen, und auch die wirtschaftliche Situation ist wohl deutlich komfortabler als befürchtet.

Der Rekordmeister dürfte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag (10.30 Uhr) ein positives Ergebnis verkünden. Das deutete Klub-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Münchner Merkur/tz" an.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werde "wieder die Zahlen präsentieren – ich denke, wir können zufrieden sein", sagte Hainer. Der Klub hatte in den vergangenen Monaten durchaus "das Signal nach draußen" gesendet, "dass es nicht einfacher wird", räumte der 71-Jährige ein.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Dieses Signal sei aber "bewusst gesendet worden. Denn jeder muss wissen: Auch uns fallen die gebratenen Tauben nicht in den Mund. Wir fangen aber jetzt nicht an, an der Säbener Straße das Obst für die Belegschaft zu streichen, wir versuchen eher, an den großen Hebeln anzusetzen: Transfererlöse, Verträge, Infrastruktur."

Anzeige

Bayern München: Rekordmeister will unabhängig bleiben

Gerade der Blick auf die Gehaltskosten war zuletzt ein Thema beim FC Bayern. In Zeiten, in denen die europäische Konkurrenz mit "finanzstarken Fremdinvestoren" arbeite, wolle der Klub "unabhängig bleiben", sagte Hainer: "Dafür müssen wir auch an Stellschrauben im Profibereich drehen, zum Beispiel an den Gehaltsstrukturen. Denn wir wollen nicht bei der Bank betteln, wenn wir einen Harry Kane verpflichten wollen."

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seien in dieser Angelegenheit weiterhin aktiv. "Einige Verträge laufen aus, einige wollen wir gern verlängern, neue Spieler kommen hinzu", sagte Hainer: "Man muss gemeinsam Lösungen finden. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Mehr News und Videos zum Fußball
Popp ist mit Wolfsburg in Lyon gefordert
News

Popp vor Duell mit Lyon: "Können zeigen, dass wir noch da sind"

  • 10.11.2025
  • 11:01 Uhr
Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs
News

Messi-Gerüchte bei Gala: "Verräter" als Problem?

  • 10.11.2025
  • 10:41 Uhr
imago images 1068927419
News

U17-Weltmeisterschaft heute live: El Salvador vs. Deutschland im Free-TV, im Livestream und Liveticker

  • 10.11.2025
  • 10:22 Uhr
Florian Wirtz (r.) im Duell mit Bernardo Silva
News

Trotz "Rückschlags": Wirtz "sehr zufrieden" in Liverpool

  • 10.11.2025
  • 10:09 Uhr
UEFA Champions League Matchday 4 of 8 Liverpool v Real Madrid Florian Wirtz of Liverpool during the UEFA Champions League Matchday 4 of 8 Liverpool vs Real Madrid at Anfield, Liverpool, United King...
News

Nächster 100-Millionen-Transfer bei Liverpool?

  • 10.11.2025
  • 10:01 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 10.11.2025
  • 08:32 Uhr
2245859415
News

Wirtz geht mit Liverpool bei Manchester City unter

  • 10.11.2025
  • 07:45 Uhr
Anders Dreyer jubelt
News

MLS: San Diego komplettiert Viertelfinale

  • 10.11.2025
  • 07:01 Uhr
Lässt die Muskeln spiele: Deniz Undav
News

Undav will es Nagelsmann "so schwer wie möglich machen"

  • 10.11.2025
  • 06:07 Uhr
Schiedsrichter Osmers übrprüft die Strafstoß-Szene
News

FC Augsburg: Schlotterbeck erbost, Rieder zuversichtlich

  • 10.11.2025
  • 05:44 Uhr