FC Bayern München: Bekommt Jamal Musiala jetzt eine legendäre Trikotnummer?

"Also jetzt ist Leroy ja noch da. Wenn er den Verein verlässt, dann wird die Nummer frei - und dann schauen wir", hielt sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl diesbezüglich zuletzt noch bedeckt.

Demnach gibt es beim FCB wohl das Gedankenspiel, Musiala künftig die Rückennummer 10 zu geben, die durch den baldigen Abgang von Leroy Sane in Richtung Galatasaray Istanbul frei wird.

Musiala hingegen offenbarte in der Vergangenheit schon seine Verehrung für die Rückennummer 10, als er sie vor der EM 2024 in der Nationalmannschaft trug.

Musiala träumt von der Nummer 10

"Die Nummer 10 ist ein Traum von mir, seit ich ein kleines Kind bin. Als ich Messi geschaut habe, war es immer mein Wunsch, die Nummer 10 mal tragen zu können", sagte Musiala damals.

Nun könnte dieser Traum möglicherweise in Kürze auch im Trikot des FC Bayern für ihn in Erfüllung gehen. Mit der Nummer 10 würde Musiala in durchaus große Fußstapfen treten. Vor ihm und Sane trugen dieses Trikot bereits Vereinsikonen wie Lothar Matthäus oder Arjen Robben.