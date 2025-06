2. Bundesliga: Ralf Rangnick sagt Hertha BSC wohl ab

Absage für Hertha BSC. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick gibt dem Zweitligisten wohl einen Korb.

Zweitligist Hertha BSC hat sich bei seinem Werben um Ralf Rangnick offenbar einen Korb eingefangen. Wie der "kicker" berichtet, wird der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft in der Alpenrepublik bleiben und kein Amt bei den Hauptstädtern übernehmen. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über Gespräche zwischen der Hertha und dem 66-Jährigen berichtet.

Grundsätzlich habe Rangnick das Projekt zwar spannend gefunden. Allerdings sei eine schlüssige Planung der kommenden Saison schon jetzt nicht mehr möglich.

Auch die strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen hätten Rangnick abgeschreckt, überdies hatte er Österreich mit Blick auf die WM 2026 erst vor wenigen Tagen die Treue geschworen. "Ich werde definitiv die Weltmeisterschaft machen, da kann kommen, was will", hatte er in der Sendung "Sport & Talk" auf "ServusTV" versichert.