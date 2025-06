DFB-Junioren: U21-Schlüssel Reitz: Der gar nicht so heimliche Anführer

Brajan Gruda (Deutschland)

Nach seinem Wechsel im Sommer 2024 von Mainz in die Premier League zu Brighton konnte Brajan Gruda zuletzt in der Premier League schon recht regelmäßig sein Können zeigen. Der kolportiert 31,5 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler kam in seiner ersten Saison für Brighton zu 21 Einsätzen in der Premier League. Dabei steuerte Gruda ein Tor und vier Vorlagen für das Team von Coach Fabian Hürzeler bei.