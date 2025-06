Vom 14. Juni bis zum 13. Juli kämpfen einige der besten Teams bei der FIFA-Klub-WM um den Titel. Mit vertreten sind auch die beiden Bundesliga-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund. ran hat die wichtigen News und Infos zum Turnier in den USA im News-Ticker.

Das Turnier beginnt am 14. Juni und endet mit dem Finale in New York am 13. Juli. ran hat die wichtigsten News zur Klub-WM in den USA im News-Ticker.

+++ Update, 21. Juni, 22:25 Uhr: Warum die BVB-Bank zunächst leer blieb +++ Satte 35 Grad hatte es beim 4:3-Sieg des BVB gegen die Mamelodi Sundowns in Cincinnati. Während sich die elf Akteure auf dem Platz der Hitzeschlacht stellen musste, verzogen sich die Ersatzspieler in der ersten Halbzeit lieber in die kühle Kabine. Die BVB-Bank blieb dagegen ungewohnt leer. In der zweiten Halbzeit ging's dann doch in den Glutofen. Unter schwarzen Schirmen nahem die Wechselspieler schließlich auf der Auswechselbank Platz. Schließlich musste der ein oder andere dann ja auch noch ins Spielgeschehen eingreifen.

+++ Update, 19. Juni, 15:32 Uhr: Schock um Mbappe: Real-Star muss ins Krankenhaus Schocknachricht für Real Madrid: Topstar Kylian Mbappe muss ins Krankenhaus. Laut Fabrizio Romano hat sich der Stürmer einen akuten Magen-Darm-Virus eingefangen. Auch der verein verkündete die Schock-Nachricht bereits. Damit droht Mbappe auch in den kommenden Spielen bei der FIFA Klub-WM auszufallen. Bereits beim Turnier-Auftakt gegen Al Hilal musste Xabi Alonso auf den Unterschiedsspieler verzichten. Über die Ausfalldauer gaben die Königlichen keine genauen Informationen preis. Zuerst muss sich der Franzose verschiedenen Tests im Krankenhaus unterziehen. Das nächste Spiel der Blancos steht am Sonntag an. Dann trifft Real (ab 21:00 Uhr im Liveticker) auf CF Pachuca. Ob Mbappe dann wieder fit ist, gilt es zu bezweifeln.

