Spruch zu den Temperaturen im Maracana

"Es war schon wie in einer Grillbude. Da merkt man erstmal was für ein faszinierendes Gebilde so ein Kaktus ist, da nicht einzugehen."

Ja, es war eiß in Rio de Janeiro an diesem 4. Juli 2014. Immerhin siegte die DFB-Auswahl im WM-Viertelfinale im Maracana mit 1:0 gegen Frankreich - auch ohne Kaktus im Team.