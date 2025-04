Im Sommer beendet Mats Hummels seine Karriere. Trägt er vorher aber trotzdem nochmal das Trikot von Borussia Dortmund? Auf entsprechende Ideen soll er nun reagiert haben.

In der vergangenen Woche kündigte Mats Hummels sein Karriereende im Sommer an. Dass der Innenverteidiger in der Zukunft irgendwann zu Borussia Dortmund - in welcher Funktion auch immer - zurückkehrt, gilt als wahrscheinlich.

Womöglich feiert der 36-Jährige aber auch noch ein "Kurz-Comeback" auf dem Platz. Wie die "Bild" berichtet, gibt es bei den Dortmunder Verantwortlichen Gedankenspiele, den Routinier für die Klub-WM im Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Nun, das berichtet ebenfalls das Boulevardblatt, soll Hummels nicht abgeneigt auf diese Idee reagiert haben. Ganz im Gegenteil. Der Weltmeister von 2014 sei von den Plänen der BVB-Bosse "hellauf begeistert", heißt es. Hintergrund sei die große Verbundenheit des Abwehrspielers zum Verein, die nach wie vor bestehe.

Angesichts des langfristigen Ausfalls von Nico Schlotterbeck sowie der schwankenden Leistungen von Waldemar Anton und Niklas Süle, könnte Hummels als Backup mit in die USA reisen und im Notfall nochmal das BVB-Trikot überstreifen.

Hummels hatte von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für die Dortmunder gespielt, mit denen er zweimal Deutscher Meister und einmal Pokalsieger geworden ist.