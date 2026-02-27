FC Bayern München: Das ist Plan B, falls Manuel Neuer seine Karriere beendet

Manuel Neuer hat noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag verlängert oder im Sommer seine Karriere beendet. Sollte der fünfmalige Welttorhüter Schluss machen, steht der Alternativplan offenbar bereits fest.

Wie die "Bild" berichtet wird, zeichnet sich beim FC Bayern eine klare Linie ab, falls Manuel Neuer seine Karriere im Sommer beendet.

Demnach soll Jonas Urbig fest als zukünftige Nummer eins eingeplant sein – ohne dass ein weiterer Torhüter verpflichtet wird, der seine Position ernsthaft infrage stellt.

Ob die Münchner darüber hinaus den Transfer einer neuen Nummer zwei prüfen, ist derzeit offen und hängt von der Zukunft der ausgeliehenen Keeper Daniel Peretz und Alexander Nübel ab.

An den Gerüchten um Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion ist demzufolge nichts dran.

Der Niederländer wird trotz wiederholter Verbindungen zum FC Bayern nicht kommen - auch weil sein Vertrag bis 2028 läuft und Brighton rund 60 Millionen Euro verlangen würde.