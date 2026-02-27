Bundesliga
FC Bayern München: Das ist Plan B, falls Manuel Neuer seine Karriere beendet
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 07:57 Uhr
Manuel Neuer hat noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag verlängert oder im Sommer seine Karriere beendet. Sollte der fünfmalige Welttorhüter Schluss machen, steht der Alternativplan offenbar bereits fest.
Wie die "Bild" berichtet wird, zeichnet sich beim FC Bayern eine klare Linie ab, falls Manuel Neuer seine Karriere im Sommer beendet.
Demnach soll Jonas Urbig fest als zukünftige Nummer eins eingeplant sein – ohne dass ein weiterer Torhüter verpflichtet wird, der seine Position ernsthaft infrage stellt.
Ob die Münchner darüber hinaus den Transfer einer neuen Nummer zwei prüfen, ist derzeit offen und hängt von der Zukunft der ausgeliehenen Keeper Daniel Peretz und Alexander Nübel ab.
An den Gerüchten um Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion ist demzufolge nichts dran.
Der Niederländer wird trotz wiederholter Verbindungen zum FC Bayern nicht kommen - auch weil sein Vertrag bis 2028 läuft und Brighton rund 60 Millionen Euro verlangen würde.
FC Bayern München: Vertrag von Neuer endet im Sommer
Der Vertrag von Neuer endet nach dieser Saison. Der Torwart wird Ende März 40 Jahre alt und möchte rund um diese Zeit entscheiden, ob er seinen Vertrag verlängert oder die Karriere beendet.
Urbig soll es laut dem Podcast "gar nicht so schlecht finden, falls Neuer weitermacht." Der 22-Jährige könnte dann weiterhin im Schatten von Neuer lernen, weitere Einsätze sammeln und langsam zum Nachfolger aufgebaut werden.
Vor zwei Wochen sagte Urbig: "Aktuell profitiere ich sehr, sehr viel von ihm (Neuer, Anm.d.Red.), von Sven Ulreich, von Michael Rechner (Torwarttrainer, Anm.d.Red.). Aber alle Zukunftsthemen sind nichts, worüber ich entscheide. Deswegen werde ich nicht darüber urteilen."