Nicht zuletzt wegen der ungewissen Lage in der Verteidigung nach der schweren Verletzung von Abwehrchef Dayot Upamecano . Dier hat nun in den kommenden Wochen die Chance, sich mit noch regelmäßigeren Einsätzen nachdrücklich für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen.

Nach dem 4:0-Sieg der Münchner gegen Eintracht Frankfurt Ende Februar äußerte sich Max Eberl noch wie folgt: "Wenn ich alle Verträge verlängere und noch drei Spieler hole, weiß ich nicht, ob die Ersparnis noch funktionieren kann." Ein Wink, auch an Dier, dessen Gehalt man sich in München wohl künftig sparen möchte. Oder?

Mehr als nur Backup: Tuchel setzte auf Dier

Seit seiner Ankunft in München im Januar 2024 wusste der Engländer immer, wenn er gebraucht wurde, zu überzeugen. Dier, der damals eigentlich als Backup für Upamecano, Minjae Kim und Matthijs de Ligt verpflichtet wurde, verdeutliche auf Anhieb seinen Stellenwert für den Rekordmeister.

Ex-Trainer Thomas Tuchel vertraute dem 49-maligen Nationalspieler sofort eine wichtige Rolle in seinem System an. Nach kurzer Einfindungsphase war Dier prompt gesetzt. In der Champions League baute Tuchel auf den Neuzugang, stellte ihn gegen den FC Arsenal und Real Madrid auf. Dier zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen zurück.

Bereits kurz nach seiner Ankunft erhielt der 1,91-Meter-Hüne Lob von ganz oben. Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete ihn gegenüber der "AZ" als "absolute Alternative in der Defensive." Nicht wissend, dass Dier bereits zu diesem Zeitpunkt viel mehr als nur eine Alternative in der Abwehr des deutschen Rekordmeister war.

Im Viertelfinal-Rückspiel gegen die "Gunners" kristallisierte sich Dier dann quasi als Abwehrboss heraus, spielte eine Passquote von 92 Prozent und gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe. An dem Zu-Null-Sieg leistete er einen enormen Beitrag.