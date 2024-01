FC Bayern München: Eric Dier wechselt von Tottenham zum FCB

Anzeige

Der FC Bayern München verpflichtet mit sofortiger Wirkung Eric Dier von Tottenham Hotspur. Beim FCB hat der Engländer einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Nun ist es offiziell: Der FC Bayern München verpflichtet Eric Dier. Der Engländer kommt von Tottenham und soll die dünn besetzte Defensive des Rekordmeisters verstärken. Laut Transferexperte "Fabrizio Romano" soll der 29-Jährige rund vier Millionen Euro gekostet haben.

Dier sagt: „Für mich wird mit diesem Wechsel ein Traum wahr, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Clubs wie den FC Bayern spielen." Die Allianz Arena bezeichnet der Defensiv-Allrounder als "eines der schönsten Stadien der Welt."

Freitag, ab 19:50 Uhr live in SAT.1, Joyn, in der ran-App und auf ran.de: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim

Dier absolvierte am Donnerstag seinen Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2024 datiert - eine Option auf ein weiteres Jahr ist inkludiert. Weil Noussair Mazraoui und Min-jae Kim für ihre Nationen an internationalen Turnieren teilnehmen, haben die Bayern nach Möglichkeiten auf dem Transfermarkt gesucht, um sich breiter aufzustellen.

Sportdirektor Christoph Freund: "Wir sind froh, dass wir Eric Dier verpflichten konnten. Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein. Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen."