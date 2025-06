Das hinsichtlich der Outfits der Topklubs stets gut informierte Portal "Footy Headlines" veröffentlichte bereits Bilder, die das diesjährige Oktoberfest-Trikot zeigen sollen. Demnach erinnert es an das Auswärtstrikot der Saison 2013/2014.

Einige Wochen später werden die Stars um Harry Kane und Joshua Kimmich aber in einem ganz anderen Outfit auflaufen. Wie mittlerweile in jedem Jahr bringt der Rekordmeister ein Sondertrikot anlässlich des Oktoberfestes heraus, dessen 190. Ausgabe vom 20. September bis zum 5. Oktober auf der Münchner Theresienwiese steigt.

Der FC Bayern München lässt seine Stars auch inder neuen Saison für eine Partie in einem Oktoberfest-Trikot auflaufen. Das erste Bild von dem Dress geistert durchs Internet.

Bayern München: Foto vom neuen Oktoberfest-Trikot aufgetaucht

Das Jersey ist in einem hellen Beige gehalten, hinzu gesellt sich ein hellerer und ein dunklerer Grünton. Insgesamt erinnere die Farbgebung an die traditionellen Trachten. Das Logo wurde vom vergangenen Oktoberfest-Trikot übernommen, erstrahlt diesmal jedoch hauptsächlich in Schwarz und Rot.

Das Trikot wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in einem Pflichtspiel der Saison 2025/2026 tragen, ab September wird es laut "Footy Headlines" auch für Fans erhältlich sein.

Das Portal liefert zudem ein Foto, das das neue dritte Trikot der Bayern zeigen soll. Dieses ist demnach weitgehend in Schwarz gehalten, die Logos sind cremefarben, dazu kommen khakifarbene und rote Details.