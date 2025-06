FC Barcelona: Neuer Interessent für Marc-Andre ter Stegen?

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen steht beim FC Barcelona wohl vor dem Aus. Nun gibt es angeblich einen neuen Interessenten.

Beim FC Barcelona dürfte der langjährige Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen unter Coach Hansi Flick keine guten Karten mehr haben.

Mit Joan Garcia hat der amtierende spanische Meister bereits den designierten Nachfolger ter Stegens vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona verpflichtet.

Um ter Stegen gibt es nun immer mehr Transfergerüchte, zuletzt rund um Galatasaray Istanbul. Für einen Wechsel an den Bosporus konnte sich ter Stegen dem Vernehmen nach aber nicht begeistern.

Wie nun die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, soll es aber einen neuen Interessenten geben: Die AS Monaco, Dritter in der Ligue-1-Saison 2024/25 und damit in der kommenden Spielzeit in der Champions League vertreten.