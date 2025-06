Deutschland überwindet auch die Hürde Frankreich und steht bei der U21-EM in der Slowakei im Finale. ran hat die Noten der Deutschland-Talente in der Einzelkritik. Aus Kosice berichtet Tobias Hlusiak Die U21-EM (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) biegt auf die ultimative Zielgerade ein! Im Halbfinale besiegt die deutsche Auswahl Frankreich mit 3:0 (2:0) und steht nun im Endspiel gegen England. Die Highlights zur Partie gibt's hier Dabei profitiert die Mannschaft von Antonio Di Salvo von einem frühen Doppelschlag, mit enormem kämpferischen Einsatz und einem späten Treffer kämpft sich die U21 ins Finale.

ran zeigt die Noten in der Einzelkritik der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Noah Atubolu Der Freiburger muss in der Anfangsphase immer wieder seine Klasse beweisen, weil die Franzosen zu Abschlüssen kommen. Sein Rekordspiel - er ist nun der Keeper mit den meisten U21-Einsätzen - nutzt Atubolu auch zu zwei überragenden Paraden gegen Barry (46./68.). Sensationsspiel vom Keeper. ran-Note: 1

Nnamdi Collins Der Frankfurter zeigt einige beeindruckende Sprints, die die Franzosen in ausichtsreichen Situationen stoppen. Klärt auch in höchster Not gegen Sildillia (41.). Insgesamt segeln aber deutlich zu viele Flanken von seiner rechten Abwehrseite in den deutschen Strafraum. Je länger das Spiel dauert, desto besser wird Collins. Am Ende: ran-Note: 3

Max Rosenfelder Der deutsche Abwehrchef erlebt einen ganz bitteren Abend. Sein erster Antritt ist sein letzter. Danach wird er mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt. Oermann kommt. ran-Note: ohne Bewertung

Bright Arrey-Mbi Der 22-Jährige ist nach Rosenfelders früher Auswechslung plötzlich Chef der defensiven Kette. Hat ein paar Wackler mit dem Ball am Fuß drin. Seine Zweikämpfe bestreitet er aber gewohnt rigoros. Insgesamt ein gutes Spiel des Innenverteidigers. ran-Note: 2

Nathaniel Brown Hat ähnliche Probleme, wie sein Frankfurter Teamkollege Collins auf der gegenüberliegenden Seite. Ab und zu fehlt das Timing im Zweikampf, was dem Gegner leichte Flankensituationen ermöglicht. Kämpferisch - wie seine Mitspieler - aber exzellent eingestellt. Als die Franzosen immer mehr öffnen, nutzt Brown die sich ihm bietenden Räume gut. Insgesamt solide, aber nicht mehr. ran-Note: 3

Eric Martel Der Kapitän ist rechtzeitig fit und geht voran. Läuft immer wieder Löcher zu und wirft sich in jeden Ball. Undenkbar, dass die deutsche Mannschaft ohne ihn die Null gehalten hätte. Seine Mentalität setzt den Ton. Auch wenn er kurz vor Schluss Gelb sieht: ran-Note: 1

Rocco Reitz Super Gegenpressing vor dem Führungstreffer. Der Gladbacher ist auch sonst stets Herr der Lage. Im deutschen Zentrum stemmt er sich mit Martel gegen die vielen französischen Angriffe. Nur einmal unaufmerksam, als sein Ballverlust Gelb für seinen Nebenmann provoziert. Wo er die Kraft für ein weiteres solches Spiel hernimmt, bleibt Reitz' Geheimnis. Beeindruckend. ran-Note: 1

Paul Nebel Der Mainzer kommt punktuell zu gefährlichen Aktionen. Vor dem Führungstreffer klatscht sein Versuch ans Lattenkreuz. Taucht aber auch immer wieder ab oder ist mit Arbeit gegen den Ball gebunden. Macht nicht sein stärkstes Spiel, erledigt seinen Job aber mit fortlaufender Spielzeit immer besser. ran-Note: 3

Ansgar Knauff Darf zum zweiten Mal in diesem Turnier von Beginn an ran. Soll Tiefenläufe anbieten, macht das nicht immer. Bekommt dafür nach 20 Minuten einen Einlauf von Reitz. Danach etwas besser, weil er sich ins Spiel kämpft. Nach vorne fehlt in vielen Situationen der letzte Tick. ran-Note: 3

Nick Woltemade Der 23-Jährige setzt sein beeindruckendes Turnier fort. Etliche Scouts auf der Tribüne sehen schon früh das sechste Tor des Stuttgarters in der Slowakei. Cool, wie er nach missglücktem Chip vollendet. Am Ball eine Augenweide, im Privatduell mit Tel lässt er sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Klasse Solo vor Weipers Chance (59.) Muss per Kopf allerdings zwingend auf 3:0 stellen (74.). ran-Note: 2 Holt der FC Bayern nun Nick Woltemade? So realistisch ist ein Wechsel des DFB-Shootingstars

VIDEO: U21-EM: Next, please! Woltemade trifft auch gegen Frankreich

Nelson Weiper Der Mittelstürmer rückt für Tresoldi in die Startformation. Das lohnt sich kolossal. Schon nach acht Minuten macht er sein drittes Turniertor. Wenig später luchst er Lukeba den Ball ab und bedient Woltemade, der den zweiten deutschen Treffer folgen lässt. Schmeißt sich in etliche Kopfballduelle und trifft um ein Haar nochmal. Sein Linksschuss (59.) geht aber drüber. Mit rechts versucht er es auch (67.) - geblockt. Geht kurz danach runter. Top-Spiel. ran-Note: 1

VIDEO: U21-EM: Titel-Hunger! Weiper schickt Ansage nach England

Tim Oermann (ab 11. Minute) Kommt unverhofft früh in die Partie, weil sich Rosenfelder verletzt. Geht in die Innenverteidigung an die Seite von Arrey-Mbi. Spielt vor dem zweiten DFB-Tor einen klugen langen Ball in die Spitze. Starkes Spiel des Neu-Grazers, der im Finale von Anfang an spielen dürfte. Das jedenfalls legt die Verletzung von Rosenfelder nahe. ran-Note: 2

Merlin Röhl (ab 71. Minute) Ersetzt Weiper gut zwanzig Minuten vor Schluss und ist sofort im Spotlight. RIesenchance nach Gruda-Pass (75.) und immer beteiligt, wenn die Di-Salvo-Elf kontert. Hält das Zentrum zusammen, als die Franzosen wütend anrennen. ran-Note: 2

Brajan Gruda (ab 71. Minute) Nach einem schwächeren Spiel gegen Italien sitzt der Mann von Brighton & Hove Albion zunächst auf der Bank. Darf dann noch zwanzig Minuten mitmachen. Seine Zauberflanke per Außenriss muss Woltemade eigentlich zum 3:0 verwerten. Sieht wenig später Gelb. Dann macht er in der Nachspielzeit den Deckel drauf - sein erstes Turniertor. ran-Note: 2