FC Bayern München: Ex-Stürmer Adolfo Valencia schwärmt von Neuzugang Luis Diaz

Adolfo Valencia: Natürlich. Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung, ist seit 2019 in Europa. Seine Zeit in Liverpool war erfolgreich, er hat dort tolle Leistungen gezeigt. Der FC Bayern ist ein Verein, der bei großen Transfers selten danebenliegt. Er wird der Mannschaft sehr viel Positives bringen.

Valencia: Er ist unglaublich schnell und spielintelligent. Seine Aktionen sind klar, er ist zielstrebig und schnörkellos. Er kann auch dribbeln und ist effizient vor dem Tor. Luis Diaz ist eine Maschine. Beim FC Bayern wird er außerdem starke Mitspieler haben. Ich hoffe, er wird richtig einschlagen und Kolumbien so toll repräsentieren, wie ihm das schon in Liverpool gelungen ist.

ran: In München soll Luis Diaz auf dem linken Flügel für Wirbel sorgen. Dort spielte in der Vorsaison Leroy Sané, der im Sommer ablösefrei zu Galatasaray Istanbul gewechselt ist. Ist Diaz ein Upgrade?

Valencias Rat: "Sei nicht eigensinnig"

ran: Sie haben von 1993 bis 1994 für den FC Bayern gespielt und waren der erste Kolumbianer im FCB-Trikot. Welchen Rat haben Sie an Diaz?

Valencia: Sei nicht eigensinnig, integriere dich gut in das Spiel der Mannschaft. Das ist wichtig. Luis Diaz ist sehr diszipliniert, sehr reif. Er weiß, was er will und was er kann. Er ist ein Junge, der immer alles gibt. Von daher bin ich mir sicher, dass er sofort funktionieren wird.

ran: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit beim FC Bayern?

Valencia: Es war großartig. Wir sind Deutscher Meister geworden. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Aber ich bin anschließend wegen einer Steuersache zu Atletico Madrid gewechselt. Der Verein wollte mich nicht loswerden.