Am ersten Bundesliga-Spieltag fällt rund um die Partie in Augsburg ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Eine Woche später melden sich die Fans des FC Bayern München per Banner zum Vorfall zu Wort.

Dieser Schuss hallt nach. Am ersten Bundesliga-Wochenende der Saison hatte sich rund um das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) eine Kugel aus einer Polizeiwaffe gelöst. Zum Glück schlug diese nur in einem zu dieser Zeit unbesetzten Fahrzeug der Gladbacher Fanhilfe ein.

Auf diesen Vorfall spielten nun auch Fans des FC Bayern München beim Heimspiel gegen den FCA an. In der Südkurve wurden Banner ausgerollt, auf denen zu lesen war: "Nur durch Glück ging der Schuss daneben – es muss endlich Konsequenzen geben! USK abschaffen!"

Auch die mitgereisten FCA-Fans verliehen ihrer Botschaft per Banner Ausdruck: "Sicherheitsrisiko Fans? Sicherheitsrisiko USK!"

Das Kürzel USK steht für das Unterstützungskommando der bayerischen Polizei. Dabei handelt es sich um Spezialkräfte, die etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen im Freistaat zum Einsatz kommen.