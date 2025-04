Das für gewöhnlich gut unterrichtete Portal "Footy Headlines" hat das Design des neuen Bayern-Dresses veröffentlicht, das im letzten Bundesliga -Heimspiel der laufenden Saison gegen Borussia Mönchengladbach am 10. Mai debütieren soll.

Der FC Bayern München geht offenbar wieder mit einem rot-weißen Heimtrikot in die neue Saison.

Das neue Heim-Trikot des FC Bayern für die kommende Saison wurde geleakt. Anders als in der laufenden Saison kehrt die Farbe Weiß wieder prominent zurück.

Unterhalb des Ausschnitts gibt es ebenfalls einen weißen Bereich, ebenso sind die unteren Bereiche der Ärmel bis zu den Achseln in Weiß gehalten. Zudem dürfen die markanten drei Adidas-Streifen nicht fehlen.

In der aktuellen Saison laufen die Bayern in Heimspielen mit einem rot/dunkelroten Shirt auf. Das hatte bei den Fans zu Protesten geführt, die Vereinsführung wurde dabei immer wieder an die Vereinssatzung erinnert. Diese legt Rot und Weiß als Vereinsfarben fest.

Auch die Designs für das Auswärts- und das Alternativtrikot wurden geleakt. Das Auswärtstrikot ist dabei weitestgehend in Weiß mit grauen Verzierungen gehalten, das dritte Trikot ist fast komplett schwarz.