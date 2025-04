Das neue Heim-Trikot des FC Bayern Münchnen für die kommende Saison wurde offenbar geleakt. Anders als in der laufenden Saison kehrt die Farbe Weiß wieder prominent zurück.

Der FC Bayern München geht offenbar wieder mit einem rot-weißen Heimtrikot in die neue Saison.

Das für gewöhnlich gut unterrichtete Portal "Footy Headlines" hat das Design des neuen Bayern-Dresses veröffentlicht, das im letzten Bundesliga-Heimspiel der laufenden Saison gegen Borussia Mönchengladbach am 10. Mai debütieren soll.

Daraus geht hervor, dass die Forderungen der organisierten Fanszene des Rekordmeisters erhört und beide Vereinsfarben Rot und Weiß prominent eingearbeitet wurden. Trotzdem gibt es auch in diesem Jahr wieder deutliche Kritik am neuen Leiberl. Diese richtet sich allerdings eher an das Design.

"Unglaublich, ist da ein weißer Farbeimer drüber gelaufen. Damit kann man vielleicht die Gegner erschrecken", empört sich beispielsweise ein Nutzer in den sozialen Netzwerken. Ein anderer mahnt zur Geduld: "Ich denke, dass man mal warten sollte, bis man es im Spiel sieht, könnte überraschend kommen. Auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise, wenigstens ist es in Rot und Weiß."