Im Gegenteil: Trotz des Fehlens von Julian Brandt und dem frühen Ausfall von Waldemar Anton hatte Borussia Dortmund den Rekordmeister am Rande der ersten Bundesliga-Niederlage.

Nach dem frühen Ausfall von Harry Kane lässt der FC Bayern in Dortmund einmal mehr den Killerinstinkt vermissen. Weil die hoch dotierte Offensive mit Ausnahme von Jamal Musiala im Abschluss schwächelt, könnte sich eine Fehleinschätzung aus dem Sommer schon am Dienstag rächen. Ein Kommentar.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

FC Bayern ohne Durchschlagskraft

Dabei war die Mannschaft von Vincent Kompany auch beim BVB drückend überlegen, hatte fast 70 Prozent Ballbesitz, doppelt so viele Torschüsse und mehr als fünfmal so viele Flanken.

Dass es trotzdem nicht zu mehr reichte, lag trotz des ersten Gegentreffers nach zuvor sieben Zu-Null-Spielen nicht an der Abwehr.

Sondern nicht zum ersten Mal an der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive. Zumal Harry Kane frühzeitig mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden musste.

Doch für den Torjäger vom Dienst, dem eine Zwangspause droht, fehlt die Alternative im nominell hochkarätig besetzen Kader.