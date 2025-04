Harry Kane wird den FC Bayern München in diesem Sommer nicht verlassen. Das erklärte der Engländer in einem Interview.

Torjäger Harry Kane hat Spekulationen über eine Rückkehr in die englische Premier League in diesem Sommer eine klare Absage erteilt.

Er sei "sehr glücklich" beim FC Bayern München, sagte der 31 Jahre alte Angreifer in einem Interview mit "ESPN". "Wir haben ein fantastisches Team, einen fantastischen Trainerstab. Ich will auf dem höchstmöglichen Niveau spielen", und mit dem FCB sei es "so hoch, wie es nur geht."

Kane war im Sommer 2023 für eine Ablöse von 100 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gewechselt und könnte in dieser Saison seinen ersten Titel überhaupt gewinnen. Sein Vertrag läuft bis 2027.

In bisher 77 Spielen für die Münchner hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits 83 Tore erzielt. "Ich denke nicht an eine andere Liga oder einen anderen Klub", sagte er, "wenn es um Fußball geht, gehe ich mit dem Flow, und im Moment ist der Flow bei Bayern München."

Auch bei Tottenham Hotspur habe er große Momente und "einige wirklich großartige Jahre" gehabt, sagte Kane, "aber nicht regelmäßig, nicht Jahr für Jahr".

Bei den Bayern sei dies anders, er habe in München auch in seinem zweiten Jahr die Chance, erneut auch in der Champions League weit zu kommen: "All diese Faktoren spielen eine Rolle. Bayern gilt als einer der größten Vereine der Welt und es ist aufregend, für sie zu spielen."