In einem Interview mit der englischen "Metro" erzählt Harry Kane von seinem Start in Deutschland und beim FC Bayern München.

Harry Kane über die ersten Monate in München

Die sprachliche Umstellung bereitet dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft Kopfzerbrechen: "Ich hatte mittlerweile auch einige Stunden Deutsch-Unterricht, aber es ist wirklich schwer zu lernen. Ich verstehe genug, aber ich werde nicht in der Lage sein, es zeitnah ohne Probleme zu sprechen."

"Es ist ein bisschen wie früher in der Schule. Ich habe zwei Mal die Woche für 45 Minuten Lehrstunden und bekomme sogar Hausaufgaben. Ich war nie gut in Sprachen, bin also ein Anfänger," offenbarte Kane seine ersten Schritte in der deutschen Sprache.

"In den Besprechungen haben alle internationalen Spieler immer Kopfhörer auf, damit ein Übersetzer uns dabei hilft, alles zu verstehen. Aber jeder kann englisch sprechen, daher ist das kein Thema," stellt der Engländer klar.

Über seinen sportlichen Top-Start denkt er: "Es läuft echt perfekt. Ich möchte auch die hohen Erwartungen erfüllen. Aber ich glaube, ich kann sogar noch besser spielen - und das Team auch!"

Ein Umzug in ein neues Land beinhaltet auch die Veränderung des Umfeldes. "Meine Frau ist dabei sehr wichtig, sie hilft mir, damit ich mein Bestes abrufen kann. Ich bin ein bodenständiger Typ. Meine besten Freunde im Fußball sind Eric Dier und Matt Doherty, aber auch James Maddison. Wir haben zusammen immer gerne Golf gespielt - auch wenn es eine Weile her ist."