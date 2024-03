FC Bayern München: Heimtrikot für die Saison 2024/25 geleakt?

Anzeige

In welchem Trikot läuft der FC Bayern München in der kommenden Saison in der heimischen Allianz Arena auf? Ein Leak zeigt angeblich das FCB-Heimtrikot.

Die Saison 2023/24 biegt auf die Zielgerade ein, schon in wenigen Monaten werden Fans die neuen Trikots ihrer Mannschaft zu Gesicht bekommen.

In welchem Jersey der FC Bayern München dann auflaufen könnte, hat das Portal "Footy Headlines", das für seine Leaks zu Trikots bekannt ist, nun in den sozialen Medien veröffentlicht.

Bei der Erstellung des Designs beruft es sich auf Angaben von Personen, die das Trikot bereits gesehen haben sollen. Wichtig: Bei den erstellten Bildern handelt es sich um eine Vorhersage.

Anders als in der laufenden Runde, in der ein großer Teil des Heimtrikots weiß ist, könnte 24/25 wieder die Farbe Rot dominieren. Längsstreifen im traditionellen Farbton des Vereins wechseln sich demnach mit solchen in dunklerem Rot ab.

Das Wappen, das Adidas-Logo, die drei Streifen auf den Ärmeln sowie Akzente am Kragen und an der Seite sehen auf den Fotos schwarz aus, sollen aber wohl in "kastanienbraunem Rot" gehalten sein. Auf der Vorderseite prangt zudem ein weißes Telekom-Logo.