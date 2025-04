FC Bayern München präsentiert Heimtrikot für die Saison 2024/25

Der FC Bayern München hat das offizielle Heimtrikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Im abschließenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bestreiten Joshua Kimmich und Co. die erste Partie im neuen Dress.

In welchem Jersey der FC Bayern München in der kommenden Saison in der heimischen Allianz Arena auflaufen wird, steht mittlerweile fest. Am Montagmorgen machte der deutsche Rekordmeister das Dress publik.

Das komplette Trikot - Hosen und Stutzen inklusive - sind standesgemäß in roter Farbe gehalten. Erstmals in der Vereinsgeschichte wurden aber drei verschiedene Rottöne eingearbeitet, die laut Vereinsmitteilung für "Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels" stehen sollen.

Weiterhin schreibt der FCB: "Die neue Interpretation des bei den Fans beliebten vertikalen Streifenlooks, in dem bayerische Rauten für eine elektrisierende Optik sorgen, fängt neben der Tradition des Clubs auch die emotionale Dramatik magischer Fußballmomente in der Allianz Arena ein. Das Vereinsmotto "Mia san Mia" ziert den äußeren Nacken."

Eine Besonderheit stellt zudem das Ärmellogo von Sponsor Allianz dar. Erstmals in der Geschichte der Bundesliga und der Champions League ist es eine Kombination aus dem Sponsoren-Logo und einem QR-Code, über den Fans exklusiv laufende Aktionen von Allianz abrufen können.

Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel ihre Premiere im neuen Jersey feiern. Im Online-Shop ist es bereits zu erwerben.