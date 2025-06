Am Mittwochabend gewann Portugal um Bayern -Star Joao Palhinha in der Allianz Arena im Halbfinale der UEFA Nations League mit 2:1 gegen das DFB-Team.

Dennoch zeigte sich der Routinier kämpferisch: "Fußball ist Gegenwart. Und in dieser Gegenwart bin ich bereit, mein Leben dafür zu geben, die großartigen Ziele zu erreichen. Mein Traum ist es, hier erfolgreich zu sein. Denn es war unglaublich hart, hier zu diesem Verein zu kommen. Jeder kennt die Geschichte. Nichts in meinem Leben war einfach. Und das war eine Sache, die mich stolz gemacht hat."

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2024 für kolportierte 50 Millionen Euro Ablöse von Premier-League-Klub Fulham an die Isar, schaffte es aber in seiner ersten Saison in München nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. In der Spielzeit 2024/25 kam Palhinha nur zu insgesamt 941 Einsatz-Minuten für die Münchner und blieb ohne Torbeteiligung.