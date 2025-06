Mit der Klub-WM wartet im Sommer ein neues Turnier auf die besten Mannschaften der Welt. Auch der FC Bayern München ist mit von der Partie und will um den Titel kämpfen.

Die Bundesliga-Saison ist Geschichte. Mit einem souveränen Sieg bei der TSG Hoffenheim verabschiedete sich der FC Bayern München positiv aus der Saison. Die Meisterschaft soll aber nicht der einzige Titel für den Rekordmeister bleiben.

Im Sommer steht erstmals die neuartige Klub-WM (live in SAT.1 und auf Joyn) an - in den USA spielen 32 Mannschaften in einem großen Turnier um den Sieg und die Trophäe.

Für den FC Bayern steht bereits vor dem Turnier fest: "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wenn du als Bayern München antrittst, hast du auch den Anspruch, das Turnier zu gewinnen." Worte von Sportvorstand Max Eberl, die die Ambitionen unterstreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Trainer Vincent Kompany auf seine besten Spieler. In der Gruppenphase trifft die Mannschaft um den belgischen Coach auf Auckland City, Benfica Lissabon und die Boca Juniors. Nach Siegen gegen Auckland und Benfica hat der deutsche Rekordmeister den Platz im Achtelfinale bereits sicher.

ran gibt einen Überblick über den Kader des FC Bayern bei der Klub-WM.