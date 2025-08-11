Anzeige
BUNDESLIGA-AUFTAKT LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM RAN-STREAM

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge kritisiert Gehaltsentwicklungen und lobt Klub-WM, so wie Paris Saint-Germain

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 10:01 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz-Rummenigge, kritisiert die steigende Macht der Berater und ihrer Spieler.

von Mike Stiefelhagen

Karl-Heinz Rummenigge mahnt.

Etwas, was der ehemalige Vorstandsvorsitzende zu seiner aktivsten Zeit beim FC Bayern München mit Tandempartner Uli Hoeneß nur zu gut konnte. Sein Wort hat Gewicht.

Im "kicker"-Interview kritisiert der 69-Jährige die steigende Macht am Transfermarkt seitens der Spielerberater und ihrer Schützlinge:

"Besonders beunruhigt mich die aktuelle Gehaltsentwicklung. Es gibt fast nur eine Richtung: nach oben. Nicht nur beim FC Bayern, sondern generell," so Rummenigge.

Anzeige
Anzeige
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: FC Bayern vs. RB Leipzig live auf Joyn

Das Auftakt-Match der Bundesliga steigt am 22. August um 20:30 Uhr.

Anzeige
Anzeige

Gehaltswahnsinn: Rummenigge lobt PSG

Wie man sich wehren könnte, würde die Entwicklung des momentan Champions League-Siegers für Rummenigge zeigen: "Der Erfolg von Paris Saint-Germain in der Champions League hat mich sehr gefreut. PSG hat sich bewusst von der teuersten Gehaltsstruktur Europas verabschiedet – Messi, Neymar und Mbappé sind weg – und trotzdem erstmals den CL-Titel geholt. Das zeigt, dass man mit klugen und nachhaltigen Investitionen auch sportlich erfolgreich sein kann."

Auch im Vergleich mit steigenden Ablösesummen sei die Gehaltsentwicklung "das größere Problem", betonte Rummenigge: "Auch wir beim FC Bayern zahlen zum Teil zu hohe Gehälter für den geleisteten Gegenwert."

Letztlich müsse man die Entwicklung bei den Gehältern jedoch vor allem durch "Reformen bei Verbänden und Ligen" einfangen, sagte er.

Zudem sei es wichtig, dass Vereine und Verbände "die Lufthoheit behalten", ergänzte Rummenigge: "Die Berater und Spieler müssen wissen, wo ihre Grenzen liegen. Diese Grenzen dürfen nicht verschoben werden, sonst bekommt das ganze System Schlagseite."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Rummenigge: Klub-WM eine "logische Folge"

Die Kritik an der Klub-Weltmeisterschaft sei in dem Zuge eine Folge der Business-Entwicklung für die FCB-Legende:

"Viele Spieler haben – gemeinsam mit ihren Beratern – zu dieser Situation beigetragen und sich selbst eine Falle gestellt. Sie fordern immer höhere Gehälter, was die Vereine zwingt, nach zusätzlichen Einnahmequellen zu suchen. Deshalb entstehen neue Formate. Auf der anderen Seite sehe ich wenig Bereitschaft, auf Gehalt zu verzichten. Das ist ein Widerspruch, den man klar benennen sollte.“

Der FC Bayern schied im Viertelfinale aus. Dennoch ist er zufrieden: „Viele unserer Nationalspieler wären sonst beim Confed-Cup in den USA zum Einsatz gekommen – ohne Mehrwert für den Club. Jetzt konnte sich der FC Bayern auf der Weltbühne präsentieren, neue Fans gewinnen und auch wirtschaftlich profitieren. Es lohnt sich, ab und zu den Blick über den Tellerrand zu wagen."

Rummenigge nannte Deutschland "mal wieder als Kritik-Weltmeister" und lobte die Klub-WM als solche: "Mir hat der Wettbewerb viel Freude bereitet, ich habe fast alle Spiele gesehen.

Mehr News und Videos
SüleUpdate
News

Langer Ausfall droht - Verdacht auf Muskelbündelriss bei Süle

  • 11.08.2025
  • 11:38 Uhr
FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bundesliga 2025/26: Sommerfahrpläne der Vereine - Termine, Zeitplan, Testspiele und Ergebnisse

  • 11.08.2025
  • 11:23 Uhr
2228968790
News

Deal wohl fix: Bayern-Star wechselt in die Wüste

  • 11.08.2025
  • 11:19 Uhr

Franz Beckenbauer Supercup live: FC Bayern - VfB Stuttgart - wer holt den Titel?

  • Video
  • 00:30 Min
  • Ab 0

1. FC Köln: Kwasniok erlaubt "ein bis zwei" Kölsch

  • Video
  • 05:56 Min
  • Ab 0

BVB - Kobel überrascht von Hummels: "Habe ihn noch nie so gesehen"

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0

BVB: Das bereitet Kovac Kopfschmerzen - Update zu Süle-Verletzung

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0

Hummels auf der Süd? BVB-Legende kündigt kuriosen Plan an

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Wer zeigt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker?

  • 11.08.2025
  • 08:35 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Stream: Das kosten die Abos in der neuen Saison 2025/26

  • 11.08.2025
  • 08:32 Uhr