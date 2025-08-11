Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Gehaltswahnsinn: Rummenigge lobt PSG Wie man sich wehren könnte, würde die Entwicklung des momentan Champions League-Siegers für Rummenigge zeigen: "Der Erfolg von Paris Saint-Germain in der Champions League hat mich sehr gefreut. PSG hat sich bewusst von der teuersten Gehaltsstruktur Europas verabschiedet – Messi, Neymar und Mbappé sind weg – und trotzdem erstmals den CL-Titel geholt. Das zeigt, dass man mit klugen und nachhaltigen Investitionen auch sportlich erfolgreich sein kann." Auch im Vergleich mit steigenden Ablösesummen sei die Gehaltsentwicklung "das größere Problem", betonte Rummenigge: "Auch wir beim FC Bayern zahlen zum Teil zu hohe Gehälter für den geleisteten Gegenwert." Letztlich müsse man die Entwicklung bei den Gehältern jedoch vor allem durch "Reformen bei Verbänden und Ligen" einfangen, sagte er. Zudem sei es wichtig, dass Vereine und Verbände "die Lufthoheit behalten", ergänzte Rummenigge: "Die Berater und Spieler müssen wissen, wo ihre Grenzen liegen. Diese Grenzen dürfen nicht verschoben werden, sonst bekommt das ganze System Schlagseite."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen