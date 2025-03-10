Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 13. Dezember, 09:05 Uhr: Konkrete Zahlen für Schlotterbeck-Paket +++ Bleibt Nico Schlotterbeck beim BVB? Oder geht der Innenverteidiger im Sommer? 2027 endet der Vertrag des 26-Jährigen bei den Schwarz-Gelben. Kann man sich nicht auf eine längere Zusammenarbeit verständigen, dürfte er wohl nach der laufenden Saison den Klub verlassen, damit die Dortmunder Einnahmen erzielen können. Laut "Bild" gibt es dafür auch bereits konkrete Zahlen. So heißt es, die Verantwortlichen würden für den deutschen Nationalspieler rund 50 Millionen Euro verlangen. Sollte er zum FC Bayern wechseln, würde er wohl mindestens 15 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen, der BVB bietet demnach aktuell 14 Millionen. Über fünf Jahre würde dies ein Gesamtpaket von 125 Millionen ergeben.

+++ 12. Dezember, 18:59 Uhr: BVB wohl ohne Anselmino und Anton gegen Freiburg +++ BVB-Coach Niko Kovac wird beim Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) seine Defensive wohl umbauen müssen. Laut "Ruhr Nachrichten" fallen mit Waldemar Anton und Aaron Anselmino zwei Abwehrspieler der Dortmunder aus. Beide Dortmunder Profis soll sich Oberschenkelverletzungen zugezogen haben und müssen daher gegen den Sport-Club zuschauen. Ein möglicher Einsatz von Marcel Sabitzer soll sich erst am Samstag beim Abschlusstraining der Dortmunder entscheiden. Der Österreicher fehlte schon unter der Woche in der Champions League gegen Bodö/Glimt.

+++ 12. Dezember, 07:21 Uhr: Arsenal beobachtet angeblich BVB-Leihgabe +++ Wie "RTL" berichtet, soll der FC Arsenal großes Interesse an BVB-Keeper Diant Ramaj zeigen. Der Schlussmann, der vor der Saison zu Borussia Dortmund gewechselt war, spielt aktuell auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim. Demnach sollen Scouts den ehemaligen Keeper von Eintracht Frankfurt bereits mehrfach beobachtet haben und als mögliche Nummer zwei hinter David Raya sehen. Konkrete Gespräche soll es jedoch noch nicht gegeben haben. Ramaj hat beim BVB einen Vertrag bis 2029.

+++ 11. Dezember, 07:36 Uhr: Großes Interesse an Emre Can +++ Wie geht es weiter für Emre Can bei Borussia Dortmund? Wie die "Bild" berichtet, baggern gleich drei Klubs aus der Türkei um den Defensivmann des BVB. Demnach sollen mit Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die drei größten Klubs aus Istanbul Interesse an Can zeigen. Im Winter bereits wollen die drei Klubs wohl bereits Angebote machen. Nico Schlotterbeck ist zu Recht sauer auf Borussia Dortmund - Kommentar

Nico Schlotterbeck mit Wutrede gegen BVB-Stars

Allerdings: Can will laut des Berichts auch in Zukunft weiter in Dortmund spielen. Auch Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen großes Interesse an einer Verlängerung haben, Can sei wichtig für die Kabine und die Mannschaft.

+++ 05. Dezember, 07:09 Uhr: Auch Barcelona soll nun an Schlotterbeck interessiert sein +++ Es wird langsam eng in Sachen vorzeitiger Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund. Nur noch ein halbes Jahr haben beide Seiten Zeit, um ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben, bevor der Abwehrspieler in sein letztes Vertragsjahr geht. Doch Schlotterbeck sendet zumindest öffentlich noch keine Signale dahingehend, dass er unbedingt in Dortmund bleiben will. Dafür wird nun ein neuer Interessent für den Nationalspieler ins Spiel gebracht. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, verfolge der FC Barcelona sehr konkrete Pläne mit dem 26-Jährigen. Barcas Trumpf könnte Trainer Hansi Flick sein, bei dem Schlotterbeck im DFB-Team 2022 debütierte. Allerdings plagen den Verein nach wie vor horrende Finanzsorgen, die es ihm im Poker um den BVB-Star nicht einfacher machen. Die kolportierte Mindestforderung von 40 Millionen Euro dürfte Barca kaum stemmen können oder wollen. Deswegen bleiben wohl Real Madrid und der FC Bayern Favoriten auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Der FC Liverpool soll nach Informationen der "Sport Bild" hingegen nicht mehr interessiert sein. Beim BVB wiederum könne man sich auch vorstellen, Schlotterbeck 2027 ablösefrei gehen zu lassen - jedoch nur, wenn der Verein auch in der nächsten Saison auf die Einnahmen in der Champions League zurückgreifen könne.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers