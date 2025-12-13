Jamal Musiala wird wohl noch in diesem Jahr wieder mit dem Teamkollegen beim FC Bayern München trainieren können. Trainer Vincent Kompany will aber nichts überstürzen.

Die Rückkehr von Zauberfuß Jamal Musiala ins Mannschaftstraining des FC Bayern München steht kurz bevor. "Jamal ist nah dran, hoffentlich nächste Woche", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesliga-Spiel des Rekordmeisters am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FSV Mainz 05.

Aber, ergänzte er: "Null Druck auf Jamal und die medizinische Abteilung. Aber hoffentlich macht er noch ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten. Das wäre einfach schön für die Mannschaft und auch für ihn."

Musiala hatte sich am 5. Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen. Im Januar soll der 22-Jährige "dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns", ergänzte der Bayern-Coach am Samstag.

Nach Hiroki Ito war beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon der zweite Langzeitverletzte, Alphonso Davies, bereits zurückgekehrt. Auch gegen Mainz soll der 25-Jährige wieder ein paar Einsatzminuten bekommen.

Bei Davies laufe "alles sehr gut im Moment. Alles jetzt ist Bonus für uns. Wenn er gegen Mainz wieder ein paar Minuten bekommt und dann in Heidenheim, dann ist es auch Bonus. Und dann glaube ich, dass er ab dem 1. Januar dann wieder voll konkurrenzfähig ist", sagte Kompany.