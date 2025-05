Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 29. April, 17:35 Uhr: Comeback in Sicht! Neuer wieder im Teamtraining +++

+++ Update, 1. Mai, 13:35 Uhr: Wird Thomas Müllers Abschied ohne Schale gefeiert? +++

Am kommenden Wochenende kann der FC Bayern München zum 34. Mal Deutscher Meister werden. Ein Sieg bei Rasenballsport Leipzig würde alle Restzweifel beseitigen.

Die dazugehörige Meisterschale gibt es an diesem Wochenende allerdings noch nicht. Wie die "Sport Bild" berichtet, wollen die Bayern im Falle eines Sieges in Leipzig die Meisterschaft am 33. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit der Trophäe feiern. Das ist gleichzeitig Thomas Müllers letztes Heimspiel für den FCB.

Die DFL will sich demnach jedoch nicht festlegen und verweist laut dem Bericht darauf, dass der Titelgewinn rechnerisch noch gar nicht feststeht. Möglich also, dass es die Meisterschale erst am 34. Spieltag gibt, wenn die Bayern bei der TSG 1899 Hoffenheim gastieren.