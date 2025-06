NFL: Zoff mit Shemar Stewart bei den Cincinnati Bengals: Nimmt Rookie wieder am Draft teil?

Die würde dazu führen, dass bei einem Problem in einem bestimmten Jahr alle verbleibenden Garantien verfallen, obwohl der Vertrag komplett garantiert ist. Laut "ESPN" könnte das bereits bei einer Sperre der Fall sein, auch für Aktionen auf dem Platz.

Der Streitpunkt: Während Verträge für Rookies finanziell vorgegeben sind, kann es bei diversen Formulierungen oder Klauseln zu Verhandlungen (und Problemen) kommen. Wie es heißt, haben die Bengals eine neue Klausel in Stewarts Vertrag eingebaut.

Das Wichtigste in Kürze

Stewart bekäme bei einer Unterschrift als 17. Pick einen Signing Bonus in Höhe von 10,4 Millionen Dollar. Insgesamt sind über die vier Jahre fast 20 Millionen Dollar drin.

Die einfachste Möglichkeit: Er kann seinen Vertrag jederzeit unterschreiben und das Training aufnehmen. Das kann er sogar noch bis zum Dienstag nach Week 10, also bis zum 11. November.

Es dürfte klar sein, dass diese Option seinen Marktwert extrem sinken lässt. Zum einen, weil er ein Jahr lang nicht spielt, und zum anderen, weil Probleme dieser Art andere Teams abschrecken. Unbequeme Spieler sind in der NFL nicht per se unerwünscht, fallen aber gerne mal tief im Draft.

Denn Stewart würde im beschriebenen Fall die Saison komplett aussetzen und könnte 2026 erneut am Draft teilnehmen. Er könnte dann von allen Teams ausgewählt werden, mit Ausnahme der Bengals.

Zoff bei den Bengals: Rückkehr in den Draft

Sollten sich beide Seiten komplett überwerfen, wäre ein Trade auch eine Option. Das Fenster dafür schließt am 5. August, 30 Tage vor dem ersten Spiel der Regular Season. Danach ist ein Trade nicht mehr möglich, selbst wenn Stewart den Vertrag unterschreiben sollte.

Stewart könnte versuchen, für die kommende Saison für sein Senior-Jahr noch einmal ans College zurückzukehren. Allerdings wird er sich dann mit der NCAA anlegen müssen, denn es ist einem gedrafteten Spieler ohne unterschriebenen NFL-Vertrag untersagt, an das College zurückzukehren.

Was beide Seiten kaum weiterbringen würde.

Das Problem: Laut dem NFL-Tarifvertrag ist die College-Rückkehr erlaubt, Stewart würde in diesem speziellen Fall aber nicht am Draft 2026 teilnehmen können, sondern würde nach der College-Saison wie ein Bengals-Pick behandelt werden.

CFL statt NFL?

Dann schon eher ein Wechsel in eine andere Profiliga wie die kanadische CFL.

Doch auch hier gibt es Folgen: Laut Tarifvertrag würden die Bengals bei einem Wechsel innerhalb von zwölf Monaten nach dem Draft Stewarts NFL-Rechte für drei Jahre behalten. Danach hätten sie ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal), falls der Defensive End einen Vertrag mit einem anderen NFL-Team abschließen möchte.