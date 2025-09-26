Anzeige
FC Bayern München: Keine Oktoberfest-Heimspiele mehr? Eine FIFA-Reform ist Schuld

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 08:39 Uhr
  • SID

FC Bayern München muss künftig während des Oktoberfests auf Heimspiele verzichten. Die neue FIFA-Reform beendet die Wiesn-Tradition.

Für Bayern München boten Heimspiele während des Oktoberfests zuletzt eher selten Grund zur Freude.

Vielleicht ist es für den Rekordmeister also eine gute Nachricht, dass die Begegnung gegen Werder Bremen am Freitag das vorerst letzte Wiesn-Spiel wird. Grund ist ein neuer Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ab der kommenden Saison.

FC Bayern: Keine Oktoberfest-Heimspiele?

Denn fest steht: Bis mindestens 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben.

Die FIFA legt die beiden bisherigen Fenster im September und Oktober ab 2026 zu einem großen und längeren Fenster zusammen - und zwar immer Mitte September.

Eberl bedauert Ende der Oktoberfest-Heimspiele

Bayerns Sportvorstand Max Eberl bedauert gegenüber der "tz" den Verlust der Tradition. "Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe."

Es gehe "ein Stück bayerischer Tradition verloren, das viele FC-Bayern-Fans zu Recht bedauern. Auch wir als Klub freuen uns immer auf diese besonderen Festtage."

Zumindest statistisch dürfte der Verlust aber zu verschmerzen sein. Von den vergangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests gewannen die Bayern nur fünf.

