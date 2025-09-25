Anzeige
FC Schalke 04

Schalke 04 - Miron Muslics Aussagen über Ben-Manga-Entlassung: Trainer lässt aufhorchen

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 08:48 Uhr
  • Oliver Jensen

Nachdem sich der FC Schalke 04 von Kaderplaner Ben Manga getrennt hat, deutet nun Trainer Miron Muslic an, dass ohnehin keine Zusammenarbeit stattfand.

Zu Beginn der Woche hat der FC Schalke 04 seinen Kaderplaner Ben Manga mit sofortiger Wirkung freigestellt. Was das für Trainer Miron Muslic bedeutet? Offenbar gar nichts, denn eine Zusammenarbeit zwischen den beiden fand nie statt.  Wie der Coach erklärte, steht er in Sachen Kaderfragen ohnehin nur mit Sportvorstand Frank Baumann und Youri Mulder, dem Direktor Profifußball, im Austausch.

"Ich bin zuständig für das PLZ (Profileistungszentrum, Anm. d. Red.), von daher gilt mein ganzer Fokus, meine ganze Energie und meine ganze Konzentration auf die Mannschaft und alles was im PLZ passiert", sagte der Trainer. Muslics "direkte Ansprechpersonen" seien in seiner "täglichen Arbeit und in den täglichen Abläufen" lediglich Baumann und Mulder.

Anzeige
Anzeige

Schalke sucht einen Nachfolger für Ben Manga

Mit Ben Manga, der nach seinem Wechsel zu Schalke im Mai 2024 rasch zum zentralen Kader-Entscheider avancierte, hatte der Coach also kaum Kontakt. "Die Entscheidung wurde getroffen, ich wünsche Ben Manga alles, alles Gute", sagte Muslic.

Anzeige
Anzeige
Offenbar ein seltenes Bild: Trainer Miron Muslic mit Ex-Kaderplaner Ben Manga
Offenbar ein seltenes Bild: Trainer Miron Muslic mit Ex-Kaderplaner Ben Manga© RHR-Foto

Weitere Aussagen zu Manga lehnte der Trainer ab: "Nein, ich muss das nicht kommentieren. Meine Aufgabe ist die Mannschaft. Dementsprechend liegt auch mein Fokus genau auf diesem Schwerpunkt ..." Die Aufgaben des 51-jährigen Manga werden interimistisch vom Sportvorstand des FC Schalke 04 übernommen.

Mehr News und Videos
Leitl (Funkel)
News

Hertha und Co.: Darum schwächeln Traditionsklubs in der 2. Liga

  • 27.09.2025
  • 08:56 Uhr
Am Knie verletzt: Timo Becker
News

Schalke: Rückkehrer Becker droht längere Pause

  • 27.09.2025
  • 06:18 Uhr
Schalke 04
News

Sieg gegen Angstgegner: S04 bleibt Lilien-Verfolger

  • 26.09.2025
  • 20:44 Uhr
Ben Manga
News

Kommentar zum Manga-Aus: Schalke bleibt Schalke - oder doch nicht?

  • 26.09.2025
  • 11:38 Uhr

Hertha BSC: Fabian Reese vergisst Einlaufkind - kommt es zum Happy End?

  • Video
  • 01:59 Min
  • Ab 0
Bobic bereits im Mai vor Gericht
News

Bobic gewinnt vor Gericht: Hertha muss Millionen zahlen

  • 25.09.2025
  • 15:20 Uhr
Bald in Polen? Fredi Bobic
News

Bobic gewinnt Millionen-Prozess gegen Hertha

  • 25.09.2025
  • 14:25 Uhr
31.08.2025, Fussball, 2. Bundesliga, Saison 2025 2026, 4. Spieltag, Dynamo Dresden - FC Schalke 04, Kenan Karaman (FC Schalke 04) freut sich über das Tor zum 0:1, xRHR-FOTO YYx *** 31 08 2025, Foot...
News

Von der Schießbude zur Festung: Schalkes Kurswechsel

  • 25.09.2025
  • 13:51 Uhr

FC Schalke 04: Miron Muslic lacht über Frage zu Straftraining

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

FC Schalke 04: Ben Manga fliegt - Fans reagieren gespalten

  • Video
  • 02:17 Min
  • Ab 0