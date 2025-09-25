Schalke 04 - Miron Muslics Aussagen über Ben-Manga-Entlassung: Trainer lässt aufhorchen

Nachdem sich der FC Schalke 04 von Kaderplaner Ben Manga getrennt hat, deutet nun Trainer Miron Muslic an, dass ohnehin keine Zusammenarbeit stattfand.

Zu Beginn der Woche hat der FC Schalke 04 seinen Kaderplaner Ben Manga mit sofortiger Wirkung freigestellt. Was das für Trainer Miron Muslic bedeutet? Offenbar gar nichts, denn eine Zusammenarbeit zwischen den beiden fand nie statt. Wie der Coach erklärte, steht er in Sachen Kaderfragen ohnehin nur mit Sportvorstand Frank Baumann und Youri Mulder, dem Direktor Profifußball, im Austausch.

"Ich bin zuständig für das PLZ (Profileistungszentrum, Anm. d. Red.), von daher gilt mein ganzer Fokus, meine ganze Energie und meine ganze Konzentration auf die Mannschaft und alles was im PLZ passiert", sagte der Trainer. Muslics "direkte Ansprechpersonen" seien in seiner "täglichen Arbeit und in den täglichen Abläufen" lediglich Baumann und Mulder.