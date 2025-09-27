BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE
FC Bayern: Harry Kane öffnet München die Tür zur Vertragsverlängerung - "Mein Fokus ist hier"
- Aktualisiert: 27.09.2025
- 10:57 Uhr
- Martin Volkmar
Harry Kane hat nach seinem Torrekord beim 4:0 gegen Werder Bremen über seine Zukunft in München, Heimweh nach England, den Ballon d'Or und Robert Lewandowskis Bundesliga-Bestmarke gesprochen.
Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar
Harry Kane war der Mann des Abend beim 4:0-Sieg der Bayern gegen den SV Werder Bremen.
Durch seine Pflichtspieltore 99 und 100 war der Engländer nicht nur der Matchwinner, sondern er stellte eine weitere Bestmarke auf.
Denn so schnell konnte seit dem Jahr 2000 noch nie ein in einer Top-5-Liga agierender Spieler die 100er-Marke erreichen.
Blieb danach die Frage, wie lange der 32-Jährige noch für die Münchner auf Torejagd gehen will, denn angeblich kann er mit einer jährlich sinkenden Austiegsklausel vorzeitig aus seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.
Doch Kane machte in der Mixed Zone nach der Partie klar, dass sein Fokus voll auf den Bayern und nicht auf einem möglichen Premier-League-Torrekord liegt.
Vielmehr kann er sich offenbar sogar eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister gut vorstellen.
Harry Kane über...
seinen Torrekord:
"100 Tore für einen Verein wie Bayern München in Rekordzeit zu schießen, ist natürlich etwas, auf dass ich sehr stolz bin. Es wäre nicht möglich gewesen ohne meine Teamkollegen, den Staff, jedem im Klub und meine Familie, die mich immer pusht und immer für mich da ist."
"Als ich wusste, dass ich 99 Tore habe, wollte ich unbedingt dieses zweite Tor machen. Es ist vielleicht ein bisschen glücklich gefallen, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist toll, das zu erreichen. Aber es geht sofort weiter. Und in meinem Kopf ist nur, wie schnell ich die nächste 100 Tore erzielen kann. Hoffentlich geht das sogar noch schneller."
die Frage, ob er die nächsten 100 Tore für Bayern München schießen wird:
"Für Bayern München, ja. Ich habe gehört, dass es viele Gerüchte gibt. Das ist manchmal verständlich, wenn man noch ein paar Jahre Vertrag hat und es gut macht. Ich nehme so etwas immer als Kompliment. Aber ich kann nur sagen, dass mein Fokus hier bei Bayern München ist. Ich bin wirklich glücklich, meine Familie ist glücklich. Gerüchte bleiben Gerüchte, aber für mich ist das kein Thema."
eine mögliche Verlängerung bei Bayern:
"Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Das ist etwas, was wir diskutieren können. Ich habe noch fast zwei Jahre. Es ist nicht so, dass ich im letzten Vertragsjahr bin und jemand in Panik gerät. Mir geht es gut. Dem Verein geht es gut. Ich denke, sie sind glücklich mit mir, und ich bin glücklich mit ihnen. Es gab noch keine Gespräche, aber wenn, dann werden wir eine offene und ehrliche Konversation haben. Ich kann nur sagen, dass wir in die richtige Richtung gehen und ich bin froh darüber."
Heimweh nach England:
"Nicht wirklich. Ich bin hier wirklich glücklich. Meine Familie hat sich eingelebt, die Kinder sind in der Schule. Von daher habe ich keine Heimweh. Ich bin ja in den Länderspielpausen in England und sehe dort Familie und Freunde. Aber in der Zeit als Profi liegt mein Fokus darauf, so lange wie möglich auf dem höchsten Niveau zu spielen. Meine Familie unterstützt mich in dieser Frage, von daher ist das kein Problem."
Gedanken, den Premier-League-Torrekord noch zu erreichen:
"Das ist nicht wirklich in meinem Kopf. Als ich England verlassen habe, dachte ich, vielleicht komme ich zurück, um das zu erreichen. Aber seit ich hier bin, genieße ich es so sehr, auf diesem Level zu spielen, Champions-League-Nächte zu spielen und einer der Favoriten auf den Titel sein. Auf diesem Niveau will ich nicht nur nach individuellen Sachen schauen. Mein Fokus ist also nicht dort, sondern so lange wie möglich auf dem höchsten Level zu spielen und zu sehen, was wir erreichen können."
den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41 Treffer):
"Natürlich wäre das ein toller Rekord. Aber es ist noch zu früh in der Saison. Ich hatte einen sehr guten Start in meiner ersten Saison hier, wo das auch nach den meisten Spielen Thema war. Aber ich habe gesagt, wir können darüber im März, April diskutieren, wenn wir wissen, wie nah ich dem kommen kann. Natürlich, wenn ich die Quote von zehn Toren in fünf Spielen halte, ist es möglich. Aber das wird sich über die ganze Saison schwer zu halten sein.."
Video: Leon Goretzka schwärmt von Harry Kane
den Ballon d'Or als Ziel:
"Ja, aber ich habe schon mehrfach gesagt: Du musst die größten Trophäen mit der Mannschaft gewinnen, um so einen Titel zu holen. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen und haben mit England dann nächsten Sommer ebenfalls einen großen Wettbewerb (die WM 2026, Anmerkung der Redaktion). Das wird entscheidend sein. Obwohl es ein individueller Wettbewerb ist, basiert er mehr auf der Leistung des Teams und wer der Beste in dem Team ist. Wir sind so früh in der Saison, dass man sich darüber noch keine Gedanken machen muss. Aber natürlich möchte man das als Spieler eines Tages erreichen."
die Schwierigkeit, die momentane Form bis ins Frühjahr zu halten:
"Hoffentlich können wir es fortsetzen. Wir haben in einer fantastischen Art und Weise angefangen. Wir wollen immer weitermachen und unser Trainer legt wirklich großen Wert darauf, nicht nachzulassen und an die Vergangenheit zu denken. Für uns zählt immer nur das nächste Spiel.
Aber wir haben ein paar Topspieler, die in den nächsten zwei, drei, vier Monaten nach ihrer Verletzung zurückkommen werden. Die sind dann wie Neuzugänge und werden uns einen neuen Energieschub geben. Jede Saison ist ein Marathon. Wir sind gut gestartet und laufen mit einer guten Geschwindigkeit. Aber natürlich kann in den nächsten sieben, acht Monaten viel passieren und wir müssen für alles bereit sein."