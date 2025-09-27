FC Bayern: Harry Kane öffnet München die Tür zur Vertragsverlängerung - "Mein Fokus ist hier"

Anzeige

Harry Kane über... seinen Torrekord: "100 Tore für einen Verein wie Bayern München in Rekordzeit zu schießen, ist natürlich etwas, auf dass ich sehr stolz bin. Es wäre nicht möglich gewesen ohne meine Teamkollegen, den Staff, jedem im Klub und meine Familie, die mich immer pusht und immer für mich da ist." "Als ich wusste, dass ich 99 Tore habe, wollte ich unbedingt dieses zweite Tor machen. Es ist vielleicht ein bisschen glücklich gefallen, aber ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist toll, das zu erreichen. Aber es geht sofort weiter. Und in meinem Kopf ist nur, wie schnell ich die nächste 100 Tore erzielen kann. Hoffentlich geht das sogar noch schneller." die Frage, ob er die nächsten 100 Tore für Bayern München schießen wird: "Für Bayern München, ja. Ich habe gehört, dass es viele Gerüchte gibt. Das ist manchmal verständlich, wenn man noch ein paar Jahre Vertrag hat und es gut macht. Ich nehme so etwas immer als Kompliment. Aber ich kann nur sagen, dass mein Fokus hier bei Bayern München ist. Ich bin wirklich glücklich, meine Familie ist glücklich. Gerüchte bleiben Gerüchte, aber für mich ist das kein Thema." eine mögliche Verlängerung bei Bayern: "Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Das ist etwas, was wir diskutieren können. Ich habe noch fast zwei Jahre. Es ist nicht so, dass ich im letzten Vertragsjahr bin und jemand in Panik gerät. Mir geht es gut. Dem Verein geht es gut. Ich denke, sie sind glücklich mit mir, und ich bin glücklich mit ihnen. Es gab noch keine Gespräche, aber wenn, dann werden wir eine offene und ehrliche Konversation haben. Ich kann nur sagen, dass wir in die richtige Richtung gehen und ich bin froh darüber."

Heimweh nach England: "Nicht wirklich. Ich bin hier wirklich glücklich. Meine Familie hat sich eingelebt, die Kinder sind in der Schule. Von daher habe ich keine Heimweh. Ich bin ja in den Länderspielpausen in England und sehe dort Familie und Freunde. Aber in der Zeit als Profi liegt mein Fokus darauf, so lange wie möglich auf dem höchsten Niveau zu spielen. Meine Familie unterstützt mich in dieser Frage, von daher ist das kein Problem." Gedanken, den Premier-League-Torrekord noch zu erreichen: "Das ist nicht wirklich in meinem Kopf. Als ich England verlassen habe, dachte ich, vielleicht komme ich zurück, um das zu erreichen. Aber seit ich hier bin, genieße ich es so sehr, auf diesem Level zu spielen, Champions-League-Nächte zu spielen und einer der Favoriten auf den Titel sein. Auf diesem Niveau will ich nicht nur nach individuellen Sachen schauen. Mein Fokus ist also nicht dort, sondern so lange wie möglich auf dem höchsten Level zu spielen und zu sehen, was wir erreichen können." den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41 Treffer): "Natürlich wäre das ein toller Rekord. Aber es ist noch zu früh in der Saison. Ich hatte einen sehr guten Start in meiner ersten Saison hier, wo das auch nach den meisten Spielen Thema war. Aber ich habe gesagt, wir können darüber im März, April diskutieren, wenn wir wissen, wie nah ich dem kommen kann. Natürlich, wenn ich die Quote von zehn Toren in fünf Spielen halte, ist es möglich. Aber das wird sich über die ganze Saison schwer zu halten sein.."

Video: Leon Goretzka schwärmt von Harry Kane