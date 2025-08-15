Anzeige

"In dieser Zeit durfte ich unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein teilen - neun Bundesliga-Titel, sechs Supercups, drei DFB-Pokal-Siege, eine Klub-Weltmeisterschaft und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon."

Dann wandte er sich in seinem Statement direkt an die Anhänger: "An die Fans - eure Unterstützung bei jedem Triumph und jeder Herausforderung, hat mir unendlich viel bedeutet. Eure Liebe, Leidenschaft und Loyalität werde ich immer in meinem Herzen tragen." "Ich bin allen Managern, Trainern, Teamkollegen und allen Mitarbeitern, mit denen ich während meiner Zeit hier zusammenarbeiten durfte, zutiefst dankbar", hieß es vonseiten Comans weiter, "dieser Verein wird für immer ein Teil von mir bleiben, und ich wünsche Bayern für die kommenden Spielzeiten nichts als weiteren Erfolg. Ich danke euch von ganzem Herzen."

