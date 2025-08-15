Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Kingsley Coman wechselt zu Al-Nassr - emotionale Verabschiedung von den Fans
- Aktualisiert: 15.08.2025
- 21:41 Uhr
- ran.de
Der Abgang von Kingsley Coman beim FC Bayern München ist nun offiziell. Der Franzose hat sich in den sozialen Medien emotional von den Fans des Rekordmeisters verabschiedet.
Der Franzose wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr und hat sich schon vor Verkündung des Transfers in den sozialen Medien von den Anhängern des Rekordmeister verabschiedet.
"Es ist kaum zu glauben, dass fast zehn Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe", schrieb Coman in den sozialen Medien.
"In dieser Zeit durfte ich unvergessliche Erinnerungen und Erfolge mit diesem unglaublichen Verein teilen - neun Bundesliga-Titel, sechs Supercups, drei DFB-Pokal-Siege, eine Klub-Weltmeisterschaft und vor allem mein stolzester Moment: das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon."
Dann wandte er sich in seinem Statement direkt an die Anhänger: "An die Fans - eure Unterstützung bei jedem Triumph und jeder Herausforderung, hat mir unendlich viel bedeutet. Eure Liebe, Leidenschaft und Loyalität werde ich immer in meinem Herzen tragen."
"Ich bin allen Managern, Trainern, Teamkollegen und allen Mitarbeitern, mit denen ich während meiner Zeit hier zusammenarbeiten durfte, zutiefst dankbar", hieß es vonseiten Comans weiter, "dieser Verein wird für immer ein Teil von mir bleiben, und ich wünsche Bayern für die kommenden Spielzeiten nichts als weiteren Erfolg. Ich danke euch von ganzem Herzen."
In Saudi-Arabien an der Seite von Cristiano Ronaldo
Seine Karriere wird Coman bei Al-Nassr fortsetzen. Beim Klub in Saudi-Arabien spielt der Franzose künftig an der Seite von Cristiano Ronaldo und auch dem ehemaligen Münchner Sadio Mane.
"Wir möchten uns bei Kingsley Coman von Herzen für eine einzigartig erfolgreiche gemeinsame Zeit bedanken. Mit seinem Treffer im Champions League-Finale 2020 gegen Paris St. Germain hat er sich für alle Zeiten einen Platz in der Vereinsgeschichte gesichert. King wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben, und wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der Pressemitteilung der Münchner zitiert.
Für die Bayern bestritt Coman 339 Pflichtspiele, erzielte dabei 72 Treffer. Zudem war er bei 71 Treffern der Münchner durch die direkte Vorlage beteiligt.