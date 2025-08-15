Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Teams

Anzeige

Eigentlich war wohl zunächst geplant, dass Kusi-Asare in der Saison 2025/26 auf Leihbasis bei einem anderen Klub Spielpraxis auf möglichst hohem Profi-Niveau sammeln soll. Durch die Woltemade-Absage rückt der Schwede mit ghanaischen Wurzeln nun aber für Coach Vincent Kompany in den Fokus als erster Kane-Vertreter. ran stellt den 18 Jahre alten Stürmer näher vor.

Anzeige

Jonah Kusi-Asare: Wer ist Bayerns Stürmer-Talent? Der Teenager, Sohn von Ex-Profi Jones Kusi-Asare, wurde am 4. Juli 2007 in der schwedischen Stadt Solna geboren, wo er anschließend für AIK Solna auflief. Seit Februar 2024 spielt der 1,96 Meter große Stürmer für den FC Bayern München. Medienberichten zufolge soll der Rekordmeister 3,5 Millionen Euro Ablöse für das Talent bezahlt haben. Bislang kam Kusi-Asare vorwiegend für die U19 sowie die zweite Mannschaft der Münchner zum Einsatz. Seinen einzigen Auftritt für die Münchner Profis hatte das Nachwuchsjuwel am 26. April 2025 beim 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz. Kompany wechselte den Schweden kurz vor Schluss für zwei Minuten ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine - HSV macht Neuzugang Poulsen zum Kapitän 1 / 19 © Getty Images Das sind die Kapitäne aller 18 Bundesligisten

Vier Neulinge – und zwei Alteingesessene: Die Bundesligisten stellen nach und nach ihre neuen oder alten Kapitäne für die Bundesligasaison 2025/26 vor. ran zeigt alle im Überblick © IMAGO/Niklas Heiden Hamburger SV: Yussuf Poulsen

Seit Sommer 2025. © kolbert-press FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Kapitän seit Sommer 2024. © Crystal Pix Bayer Leverkusen: Robert Andrich

Kapitän seit Sommer 2025. © Lackovic FC Bayern München: Manuel Neuer

Kapitän seit Sommer 2017. © Kirchner-Media Borussia Dortmund: Emre Can

Kapitän seit Sommer 2023. © fohlenfoto Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst

Kapitän seit Sommer 2025. © HMB-Media Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp

Kapitän seit Sommer 2024. © Steinsiek.ch SC Freiburg: Christian Günter

Kapitän seit Sommer 2020. © Eibner FC Heidenheim: Patrick Mainka

Kapitän seit Sommer 2021. © foto2press 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann

Kapitän seit Sommer 2022. © 2025 Getty Images 1. FC Köln: Marvin Schwäbe

Kapitän seit Sommer 2025 (noch nicht offiziell bestätigt) © Picture Point LE RB Leipzig: David Raum

Kapitän seit Sommer 2025. © DeFodi Images 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Kapitän seit Sommer 2022. © Revierfoto FC St. Pauli: Jackson Irvine

Kapitän seit Sommer 2023. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Kapitän seit Sommer 2024. © Matthias Koch Union Berlin: Christopher Trimmel

Kapitän seit Sommer 2018. © kolbert-press Werder Bremen: Marco Fried

Kapitän seit Sommer 2023. © Eibner VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Kapitän seit Sommer 2022.

Als Backup von Harry Kane: Welche Perspektive hat Jonah Kusi-Asare beim FC Bayern? Die Wende rund um den 18-Jährigen und seine plötzliche Perspektive bei den Münchner Profis kommt durchaus unerwartet. Entsprechend ist noch nicht genau abzuschätzen, wie viele Einsätze für Kusi-Asare im Schatten von Kane realistisch sind. Ursprünglich war wohl angedacht, dass der junge Schwede auf Leihbasis bei einem anderen Klub in der Saison 2025/26 den Sprung in den Profifußball schafft. Durch den gescheiterten Woltemade-Transfer und die guten Trainingsleistungen ergibt sich für ihn in München nun aber wohl eine Chance bei den Profis. "Er hat gute Schritte gemacht und hat sich gut entwickelt. Unser Plan ist, dass er hier bleibt und um seine Einsätze kämpft. Eine Jokerrolle wäre sein Ziel. Bei den Testspielen hat er gezeigt, dass er ein Torjäger ist", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz vor dem Franz Beckenbauer Supercup am Samstag gegen DFB-Pokalsieger Stuttgart (ab 19:25 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de).

Anzeige

Jonah Kusi-Asare: Wie ist die Vertragssituation des FCB-Talents? Der aktuelle Kontrakt des Youngsters läuft bis zum 30. Juni 2026. Wie "Sky" berichtet, soll der Vertrag aber nach seiner überraschenden "Beförderung" zum Kane-Vertreter zeitnah verlängert werden. Beraten wird Kusi-Asare von der Agentur "KSM Agency". Diese wurde dem Bericht nach wohl auch schon über die Bayern-Pläne mit dem Stürmer informiert und darum gebeten, sämtliche Leih-Anfragen abzublocken. Mehrere Klubs aus dem europäischen Ausland waren laut "Sky" an einer Leihe von Kusi-Asare interessiert.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte - Eintracht Frankfurt: Vereinslegende vor dem Absprung? 1 / 10 © Sportimage Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Paukenschlag bei der SGE: Nach Informationen von "Le Parisien" steht Kevin Trapp offenbar kurz vor einem Wechsel zum Ligue-1-Aufsteiger Paris FC. Brisant: Trapps Verlobte lebt in Paris, der Keeper verbrachte seine freien Tage zuletzt regelmäßig dort. Für Eintracht Frankfurt wäre ein Abgang heikel, denn Ersatzmann Kauã Santos befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch in der Reha und wird zum Saisonstart voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. © Offside Sports Photography Amine Adli (Bayer 04 Leverkusen)

Der Ausverkauf bei Bayer Leverkusen ist noch nicht beendet: Nach Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky und Jeremie Frimpong steht nun auch Amine Adli vor einem Wechsel. Wie der "kicker" berichtet, soll der AFC Bournemouth rund 30 Millionen Euro für den Linksfuß bieten, der unter Neu-Trainer Erik ten Hag nicht auf seiner Wunschposition zum Einsatz kommt. Mit Ernest Opoku hat die Werkself bereits potentiellen Ersatz verpflichtet. © IMAGO/Action Plus Fabio Vieira (FC Arsenal)

VfB Stuttgart sucht nach einem Nachfolger für Enzo Millot, der kurz vor einem Wechsel zu Al-Ahli steht. Dabei soll man sich auch mit Fabio Vieira beschäftigen, wie "sky" berichtet. Demnach hat sich der VfB bei Arsenal nach dem Preis und den finanziellen Modalitäten umgehört. Gespräche oder konkrete Verhandlungen zu dem Portugiesen gab es aber wohl noch keine. Dem Bericht zufolge haben die Schwaben noch weitere Alternativen für das offensive Mittelfeld auf dem Radar. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... © IMAGO/Revierfoto Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. © IMAGO/Buzzi Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.

Anzeige