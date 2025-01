Hingeschaut, Fans des FC Bayern! Ein Leak des vermeintlichen Jubiläums-Trikots der Münchner sorgt bei den Fans für Verwunderung.

In diesem Jahr feiert der FC Bayern München sein 125-jähriges Jubiläum. Am 27. Februar steht die große Feier an.

Passend dazu wird es vom Ausstatter Adidas wohl ein Sondertrikot geben. Offiziell wurde bislang jedoch noch nichts veröffentlicht.

Allerdings hat die Fußballtrikot-Website "Footy Headlines" Bilder veröffentlicht, auf dem das vermeintliche Jubiläumstrikot des FCB zu sehen ist.

Wie die Bilder zeigen, ist das Trikot in klassischem Bayern-Rot gehalten und beinhaltet dazu goldene Elemente. Sowohl die Adidas-Streifen sowie die Sponsoren und das Logo des Klubs ist in Gold gehalten.