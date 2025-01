Doch selbst wenn der Routinier, der seit dem 1. Januar auch bei jedem anderen Klub unterschreiben kann, diesem Wunsch nicht entspricht, an den fortlaufenden Gesprächen würde dies nichts ändern.

Laut "SportBild" wünschen sich die Verantwortlichen in München bis Anfang Januar eine Entscheidung des 29-Jährigen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt verlängert - oder nicht.

Der FC Bayern ist bereits mitten in den Planungen für die nächste Saison, für die so manche wichtige Entscheidung ansteht. Eine der Haupt-Personalien dabei: Joshua Kimmich .

Das Wichtigste in Kürze

Nübel nicht mehr erster Nachfolger

Alexander Nübel, der eigentlich Neuer-Nachfolger werden sollte und aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, soll derweil nicht mehr die erste Option sein. So soll das Vertrauen in ihn geschwunden sein, weil ihm die nötige Konstanz auf Weltklasse-Niveau abgeht.

Der aktuelle Ersatzkeeper Daniel Peretz soll demnach im Sommer verliehen werden, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Eine Leihe soll inzwischen übrigens auch bei Mathys Tel im Gespräch sein. Die Entwicklung des Stürmers stagnierte zuletzt trotz seines großen Potenzials, auch seine Zukunft wird in Frage gestellt.