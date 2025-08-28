Anzeige
FC Bayern München: Leihe von Chelsea-Star Nicolas Jackson wohl vor dem Abschluss

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 08:18 Uhr
  • ran.de

Kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode holt der FC Bayern München wohl Chelseas Nicolas Jackson auf Leihbasis.

Die Fans des FC Bayern München dürfen sich wohl berechtigte Hoffnungen auf eine Last-Minute-Verstärkung im Sommer 2025 machen.

Wie "Sky"  berichtet, soll die angestrebte Leihe von Chelseas Nicolas Jackson vor dem Abschluss stehen.

Dem Bericht nach sind die Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den "Blues" bereits weit fortgeschritten und nur noch Details seien zu klären.

Die Bayern übernehmen demnach das volle Gehalt des senegalesischen Offensivspielers, der bei Chelsea noch einen Vertrag bis zum Sommer 2033 hat.

Zwischen den Münchnern und Jackson bestehe bereits eine vollständige Einigung, wie es im Bericht weiter heißt.

Nicolas Jackson: Variabel einsetzbarer Offensivmann

Für den 24-Jährigen spricht, dass er sowohl im Sturmzentrum als auch auf beiden Außenpositionen in der Offensive einsetzbar ist.

Damit kann er zum einen als möglicher Backup für Starstürmer Harry Kane agieren, aber auch auf den Flügelpositionen für zusätzliche Kaderbreite bei den Münchnern sorgen.

In der zurückliegenden Premier-League-Saison 2024/25 lief Jackson 30 Mal für die Londoner auf, steuerte dabei 15 Scorerpunkte bei (zehn Tore, fünf Vorlagen).

Auf dem Weg zu Chelseas Titel in der UEFA Conference League kam der in Gambia geborene Jackson zu drei Einsätzen und drei Treffern.

