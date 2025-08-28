FC Bayern München: Leihe von Chelsea-Star Nicolas Jackson wohl vor dem Abschluss

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Die Bayern übernehmen demnach das volle Gehalt des senegalesischen Offensivspielers, der bei Chelsea noch einen Vertrag bis zum Sommer 2033 hat. Zwischen den Münchnern und Jackson bestehe bereits eine vollständige Einigung, wie es im Bericht weiter heißt.

Anzeige